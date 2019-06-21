Doğu Akdeniz gerilimi | Çipras: Türkiye Akdeniz'de yalnız

Doğu Akdeniz’deki zengin doğal gaz kaynakları bölgesel gerilim yaratmaya devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin “zayıflığının ve yalnızlığının” bir işareti olduğunu söyledi. Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye’nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu.

Euronews’un haberine göre Çipras, ülkesinin ve Kıbrıs’ın son yıllarda güçlü uluslararası ittifaklar kurduğunu, Türkiye’nin ise güçlü ittifaklarının bulunmadığını söyleyerek, “Kıbrıs ve Yunanistan’la farklılıklarının ikili bir konu olduğu iddiaları kabul edilmez. Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de münhasır ekonomik bölgesidir. Yunanistan sınırları aynı zamanda AB sınırlarıdır” dedi.

"SICAK GELİŞMEYE HAZIRIZ"

Aleksis Çipras, Türkiye’nin Ege’de olası bir ‘sıcak gelişmeye’ neden olma ihtimaliyle ilgili ‘bunun hesaba katıldığını ve Yunan hükümetinin de bu bağlamda hazırlıklı’ olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama ve çıkarma gerginliğinin dünkü AB liderleri zirvesinin de önemli gündemlerinden biri olması bekleniyordu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) Türkiye’nin diplomatik baskı altına alınması için yaptırım uygulanmasını istiyor. İki ülke yönetimi, toplantı öncesi, Türkiye’ye Doğu Akdeniz nedeniyle baskı uygulanması için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın katılım müzakerelerine veto edebilecekleri uyarısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz’deki zengin doğal gaz yatakları ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra uluslararası enerji tekellerini de bölgeye çekmiş durumda. Kıbrıs adası etrafındaki kaynaklar ise Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs’ın güneyindeki Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi arasında gerilime neden oluyor.

İki ülke Türkiye’nin Güney’e ait sularda doğal gaz aradığını ileri sürüyor ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçluyor.

Batılı devletler ile İsrail ve Mısır gibi bölge devletleri Yunanistan ile bu konuda ittifak halindeler. Bu konuda yalnız kalan AKP hükümeti ise Kıbrıslı Türklerin hakkını savunduğu gerekçesiyle bölgede arama faaliyetleri sürdürüyor.

Son olarak Fatih sondaj gemisini bölgeye gönderilmiş, ancak Güney yönetimi gemi mürettabatı hakkında gözaltı kararı alındığını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)