Erdoğan'ın eski danışmanı Aydın Ünal: Kampanya rakibe yarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünal, Twitter hesabından, AKP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yu ve adayların katıldığı ortak yayınının moderatörlüğünü yapan Gazeteci İsmail Küçükkaya'yı hedef alan seçim kampanyasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı, Eski AKP Milletvekili ve Eski Yenişafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Twitter hesabından AKP'nin seçim kampanyasını eleştirdi. AKP'nin geçmiş dönemde "samimi" bir dili olduğunu ileri süren Aydın Ünal, "İmamoğlu yalan söylüyor, hakaret ediyor, Küçükkaya sahtekar' vs. ağırlıklı söylemiyle yapılan kampanya rakibe yarıyor. Küskünlerin, kırgınların gönlüne hitap edecek, mütevazı, samimi, duygusal, umut veren bir dile ihtiyaç var. Yani AK Parti’nin kendi doğal diline ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

(HABER MERKEZİ)