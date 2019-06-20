Kars'ta gıda zehirlenmesi: 15'i çocuk 36 kişi tedavi altına alındı

Kars'ta mevlit yemeğine katılan 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde yeni doğan bebekleri için yemek veren bir aile, yakınlarını yemeğe davet etti. Davetlilere yemekte tavuk, sarma, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine başvuran 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavileri süren yurttaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelere zehirlenme şüphesiyle 36 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Şahin, "Mevlit yemeğinde tavuklu pilav yenildikten sonra çoğu ayakta olmak üzere, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerle hastanelere toplam 36 kişi başvuru yaptı. Bunların 15'i çocuk, 21'i erişkin hasta." dedi.

Şahin, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu an genel durumları iyi, herhangi yatış endikasyonları olan gözükmüyor. Doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız olaya müdahale etmiştir, şu an takipleri yapılacak gerekli olan hastalarımızdan tetkikler alınacak ve takibinde sıkıntısı olmadığı görüldüğü takdirde taburcu edilmeleri planlanıyor." diye konuştu. (Kars/AA)