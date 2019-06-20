YSK seçmen listesini güncelledi: 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Buna göre 68 bin 17 kişi seçimde oy kullanamayacak.

AA'nın haberine göre, YSK 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesinin son şeklini yayımladı. Açıklanan listeye göre, asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine ‘oy kullanamaz’ şerhi düşüldü.

Listede oy kullanamayacakların sayısı şöyle:

33 bin 775 asker olduğu için oy kullanamayacak.

8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.

359 kişi vatandaşlıktan çıktığı için 23 Haziran İstanbul seçiminde oy kullanamayacak.

10,5 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı için 31 mart seçimleri ile aynı oldu. Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658’i kadın, 5 milyon 212 bin 305’i erkek. (HABER MERKEZİ)

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