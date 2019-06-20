Yolcu otobüsündeki kadını zorla indirerek kaçıranlar yakalandı

Aksaray'da, bir yolcu otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu, otobüsün içindeki yolcu Kadriye S. zorla araçtan indirilerek kaçırıldı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup zanlıları gözaltına aldı.

DHA'd yer alan bilgiye göre olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün önü, 06 BFJ 470 plakalı otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek akrabaları olduğunu öne sürdükleri Kadriye S'yi zorla araçtan indirdi. Kadını saçlarından tutarak yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi.

Olay hakkında polise İhbarda bulunulması üzerine araç polisin takibi sonunda durduruldu. Polis zanlıları gözaltına aldı.

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

#KadriyeÇavuşaNeOldu



Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır.



Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 20 Haziran 2019

(HABER MERKEZİ)