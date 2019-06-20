MEB'ten istismara uğrayan çocuğun annesine: Duyulsa eğitim kurumuna zarar verir

Ağrı Doğubayazıt’taki bir okulda 12 yaşındaki B.K.’nin öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını duyuran Anne Cemile Keskin, Milli Eğitim Bakanlığından gelen kişilerin kendisine, "Eğitimin içinde böyle bir olay yaşanmış, duyulursa eğitim kurumuna zarar verir" dediğini iddia etti. Anne, eski ve mevcut muhtarın kız çocuğu öğretmenle evlendirmek istediklerini öne sürdü.

Anne Keskin'in anlatımına göre, 12 yaşındaki B.K Doğubayazıt’a bağlı bir köyde bulunan ilkokulda 22 Mayıs Çarşamba günü okulda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni H.K. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi. B.K.’nin yaşanan olayı müdüre haber vermesiyle öğretmen gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece "kuvvetli şüphe" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAYIN ÜZERİNİ KAPATMAK İSTİYORLAR"

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan dayısı İbrahim Halil Yıldız ve Doğubayazıt’taki annesi Cemile Keskin yaşananları Mezopotamya Ajansından İrfan Tunççelik’e anlattı.

Anne Keskin’in karakola çağrıldığını ifade eden dayı İbrahim Halil Yıldız, “Karakoldan Cemile’yi arayıp öğretmeninin, kızına tecavüz ettiğini söylemişler. Bunun üzerine kardeşim karakola gidiyor; ama kızının ifadesine girmesine izin verilmiyor. Kızın elbiselerini Adli Tıp Kurumu’na gönderdiler; ama üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş. Kızın ifadesini değiştirip ailesine para vererek olayın kapanmasını istiyorlar” iddialarında bulundu.

Adalet Bakanlığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) aradığını ancak kimsenin bu konu hakkında kendisine bilgi vermediğini aktaran Yıldız, devletin bu olayı gizli tutmaya çalıştığını düşünüyor.

"PARA VE EVLİLİK TEKLİF ETTİLER"

B.K’nin anne ve babasının ayrıldığını, babanın çocuklarıyla görüşmediğini, abilerinin ise olayla ilgilenmediğini ifade eden dayı Yıldız, köyün imamı ve eski muhtarın aileye para teklif ettiğini ve 12 yaşındaki çocuğu öğretmenler evlendirmek istediklerin söyledi. Baba ve abilerin bu çirkin ve hukuksuz teklifi kabul etmesinden endişelendiğini belirten dayı, “Büyük bir hukuksuzluk var. Para verip olayı kapatmak istiyorlar. Ama ben bu meselenin üzerinde duracağım. Herkesin de duymasını istiyorum” diye konuştu.

Anne Cemile Keskin de yaşananları şöyle anlattı: "Polisler beni karakola çağırdı. Karakol komutanı, ‘Teyze bu olaydan haberin var mı’ diye sordu. Ben de ‘haberim yok, ne oldu’ diye sordum. Olaydan haberim olmadığı halde ‘şikayetçi misin’ diye sordular. Olayı bilmediğim için öylece kala kaldım.” Ardından Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililerin ve astsubayın kendisiyle konuştuğunu söyleyen Keskin, “Bana ‘şikayetçi olsan da suç, olmasan da suç. Eğitimin içinde böyle bir olay yaşanmış, duyulsa eğitim kurumuna zarar verir’ dediler. Kızım henüz 12 yaşında ve çok hırpalanmıştı" diye konuştu.

Bir haftadır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yetkililerin eve geldiğini dile getiren Keskin, “Evime gelenler ‘seni rahatsız eden var mı’ deyip durumumu sorup gidiyorlar. Köy imamı A.K. ve köyün eski muhtarı M. Y. evime gelip ‘Şikayetçi olmaktan vazgeçin. Öğretmen eşini boşasın, kızını para karşılığında ona ver’ dediler. Onlara, ‘bu adalet değil, zulümdür’ dedim. Bu kabul edilemez, insanlık dışı bir şeydir” ifadelerini kullandı.

"YAZIN BU ADALETSİZLİĞİ"

Müdürlük yetkililerinin kızının evden alınıp koruma altına alındığını ifade eden Keskin, kızının yaşadıklarının duyulmasını ve başka çocukların başına benzer şeylerin gelmesini istemediğini söyleyerek, “Basın bu adaletsizliği yazsın” dedi. (İstanbul/MA)

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