Polis adliyede terör estirdi: Çocukları darbetti, avukatı gözaltına aldı

Volkan PEKAL

Adana

17 Haziran günü örgüt propagandası iddiası ile gözaltına alınan çoğu HDP Gençlik Meclisi üyesi 7’si çocuk 35 kişi, gözaltı sürelerinin uzatılması için getirildikleri Adana Adliyesinde ters kelepçe uygulamasını kabul etmedikleri için darbedildiler. Olaya tanık olan Avukat Özgür Yakut da suç işlediklerini belirterek polisleri uyarmasının ardından yaka paça gözaltına alınarak adliyedeki polis odasında tutuldu. Darbedilen 35 çocuk ve genç hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

“KÜÇÜK ÇOCUK YERE YATIRILIP TEKMELENDİ”

Adana Barosu Yönetim Kurulu’nun adliyeye gelip müdahale etmesi ile serbest kalan Avukat Özgür Yakut, 18 yaşından küçük bir çocuğun adliye koridorunda yere yatırılıp kafasına tekme atıldığını kaydederek Başsavcı ile görüşüp suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ters kelepçe gibi insanlık onuruna aykırı bir uygulamayı kabul etmedikleri için gözaltındakilerin fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden Yakut şunları kaydetti: 18 yaşından küçük bir çocuğun yere yatırılarak kafasının tekmelendiğini görünce darp olayına karşı yanımdaki avukat arkadaşımla ‘Bunu yapamazsınız, bu yaptığınız hukuka aykırı’ dedik. Sonrasında iki koluma girerek beni yaka paça aşağıdaki polis odasına götürdüler. Baro yönetimi gelince beni aldılar. Tekrar salona gittiğimizde şiddet devam ediyordu. Yerlerde cam kırıkları vardı, gençler kriz geçiriyordu ve tamamında ters kelepçe vardı. Son aşamada 15-20 avukat toplandı.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK, BAŞSAVCI İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Avukatlarla birlikte Başsavcı’ya durumu izah edip şikayetçi olduklarını dile getiren Avukat Özgür Yakut, “Başsavcı ilgileneceğini söyledi. Adli Tıp’a geldik. Doğru sağlık raporu verilmesi yönünde takipte bulunduk. Tüm darpların raporlandırılmasını istedik” dedi.