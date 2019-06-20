EMEP Ankara İl Örgütü: Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir

Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Örgütü, OSTİM Metrosu önünde OSTİM işçileriyle buluşarak 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ile ilgili basın açıklaması düzenledi. OSTİM İşçileri adına konuşan Hüseyin Altun, yerinden zorla göç ettirilen mülteci sayısının 70 milyona dayandığını ifade ederek “Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir. Hep birlikte yaşanabilir bir dünya için mücadele edecekler, birlikte örgütleneceklerdir” dedi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde EMEP Ankara İl Örgütü, OSTİM İşçileri ile birlikte OSTİM Metrosu önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan OSTİM İşçisi Hüseyin Altun, savaş, kıtlık, hastalık ve yoksulluk yüzünden dünya üzerinde yer değiştirmek zorunda kalan göçmen sayısının 260 milyonu aştığını ve yerinden zorla göç ettirilen mülteci sayısının ise 70 milyona dayandığını ifade etti.

"8 YILA RAĞMEN 4 MİLYON SURİYELİYE 'MÜLTECİ' STATÜSÜ VERİLMEDİ!"

Yaşanan göçlerin nedensiz olmadığını belirten Altun, “Bütün bu çatışmalar emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle kışkırtılmaktadır. 'Küresel zenginlikler' bir avuç tekelin elinde toplandığı ve yoksul ülkeler yağmalandığı için milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmaktadır” dedi.

Türkiye hükümetinin topraklarında bulunan 4 milyon Suriyeliye savaşın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hâlâ mülteci statüsü tanımadığına değinen Altun, “Türkiye’de çoğunluğu çocuk 1 milyon 400 bin mülteci işçiyle ilgili bir başka acı gerçek de kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmaları, vahşice sömürülmeleri ve iş cinayetlerine kurban gitmeleridir. Böyle olduğu halde işsizliğe, yoksulluğa duyulan tepki bir takım ırkçı kışkırtmalarla mültecilere yönelmektedir. 'Yardımlar bizim vatandaşa değil Suriyelilere gidiyor', 'Bizim çocuklarımız işsiz gezerken onların çocuklarına üniversite ve iş imkanı sağlanıyor' gibi propagandalar ırkçılığa göz kırpan partiler ve medya eliyle yapılmaktadır. Geçen 8 yılda AKP iktidarı mülteci hakları konusunda sorumluluk almamış adeta yükü halkın sırtına yıkmıştır” diye konuştu.

"HALKLARIN VE EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ DUR DİYECEK"

Göç ve mülteci sorununun halkların barış ve demokrasi içinde yaşamasıyla çözüleceğini belirten Altun, “Ülkemize sığınmış mültecilerin sorunlarının ve acil taleplerinin karşılanması, uluslararası anlaşmalarda bağlanmış hukuki çerçeve içinde statülerinin tanınması ve haklarının gözetilmesi şarttır. Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir. Hep birlikte yaşanabilir bir dünya için mücadele edecekler, birlikte örgütleneceklerdir. Partimiz de emekçileri birbirine karşı kışkırtarak düşmanlaştıran politikalara karşı mücadele etmekte, işçi sınıfının ortak mücadelesini örgütlemek için çaba harcamaktadır. İnsanları yersiz-yurtsuz hale getiren, aileleri parçalayan göç etkenlerine dur diyecek olan da halkların ve emekçilerin mücadelesidir”dedi. (Ankara/EVRENSEL)