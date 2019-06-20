Meksika Trump'la anlaştı, NAFTA'nın yerini alacak ticaret anlaşması onaylandı

NAFTA’nın yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması Meksika Senatosunca kabul edildi. Anlaşma bu ülkeler arası ticareti ABD lehine yeniden düzenliyor.

Meksika Senatosu, 1994’te yürürlüğe giren ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından değiştirilmesi için müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alan “ABD-Meksika-Kanada Anlaşması”nı (USMCA) oy çoğunluğuyla kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Bu anlaşma Meksika’da yabancı yatırım anlamına geliyor, Meksika’da iş anlamına geliyor. ABD’de ürettiğimiz malların garanti altına alınması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP TEBRİK ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Obrador’u tebrik ederek anlaşmayı onaylama sırasının ABD Kongresinde olduğunu söyledi.

Trump’ın talebiyle hazırlanan ve USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018’de Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde imzalanmıştı.

Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından “Yeni NAFTA” veya “NAFTA 2.0” şeklinde nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girebilecek.

YÜZDE 75’İ KUZEY AMERİKA ÜRETECEK

Anlaşmanın, NAFTA’dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında “sıfır gümrük vergisi” ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75’inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD’nin, NAFTA’da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika’ya Çin, Japonya ve Güney Kore’den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor. (DIŞ HABERLER)