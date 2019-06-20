Dersim’de Munzur Dağları’nda ayı cesedi bulundu. Ayıyı kimin vurduğuna ilişkin bir bilgi bulunmazken çevre mücadelecisi yürüten Murat Aydemir Evrensel’e konuştu.

Zor geçen kış aylarında yaban hayvanlarının yaşadığı yerlerde yemleme yaparak yaban hayvanlarının yaşamasına destek olmaya çalışan Aydemir, ayıyı vuranların doğanın dengesini bozduğunu söyledi. Aydemir, Erzincan’dan 3 tane dağ motosikleti ile yaylaya çıkıldığının kendisine söylendiğini belirterek ayıyı vuranların da bu dağ motosikletlileri olabileceğini söyledi. “Biz bile buraya zor geldik. Ama onlar buraya geldiklerine göre profesyoneller. “Ayının size ne zararı var” diyen Aydemir, “Yayla yerlerinde ayı bir insanı gördüğü zaman uzaklaşıp gidiyor. Ayıyı vuranlar zevk için vuruyor” dedi.

“YABAN HAYATI İÇİN ÖNLEM ALINMALI”

Devletin yaban hayatının korunması için önlemler alması gerektiğini aktaran Aydemir, “Ayı vuranlara ceza çok düşük, ceza artırılırsa caydırıcı olabilir. Sonuçta bu doğa bizim, korumamız lazım. Hayvanları katledersen doğanın dengesini bozarsın. Yaylalarda onlarca büyükbaş hayvan başında kimse olmadan yaylaya çıkıp otluyorlar. Ayılar bu büyükbaş hayvanlara dokunmuyor” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Munzur Dağları’nda ayı cesedi bulundu Fotoğraf: Evrensel