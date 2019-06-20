Eğitim Sen: Piyasaya uyumlu nesil yetiştirmek istiyorlar

Eğitim Sen, AKP tarafından Meclis’e sunulan 19 maddelik Milli Eğitim kanun teklifi hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılması, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması, mesleki eğitim kurumlarının özel sektör tarafından açılması, kamu kaynaklarının özele aktarılması gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifindeki bazı maddelerin var olan sorunları daha da artıracağına dikkat çekildi.

4+4+4 sistemiyle birlikte okula başlama yaşının 72 aydan 66 aya indirildiği hatırlatılan açıklamada, çocuğun okul eğitimine katılabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor becerilerini 72 aydan önce tamamlamadığı dile getirildi.

“DEVLET ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ TEŞVİK EDECEK”

Açıklamada, MEB’in bu konuda geri adım atarak okula başlama yaşını 69 aya çıkarmasının yeterli bir düzenleme olmadığını belirtilerek “60-71 ay arası yaş grubundaki çocukların somut gelişim düzeyleri itibariyle zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula hazır olmaları mümkün değildir. Dolayısıyla kanun teklifinde yer alan “Gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesi, hızlı olanların ise erken başlayabilmesi” ifadesi sorunu daha da karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Yapılması gereken, yaş sınırının yeniden 72 aya çıkarılarak bu konudaki tartışmaları bitirmektir” denildi.

Kanun teklifinin en önemli maddelerinden birinin “çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması” olduğu ifade edilen açıklamada, bu yolla devletin çocuk işçiliğini teşvik edeceği dile getirildi.

Açıklamada, bir istihdam biçimi olan çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasının, çocukların özellikle kriz koşullarında ‘ucuz işgücü’ olarak kullanılmasına yol açacağı uyarısı yapıldı.

OSB’lere mesleki eğitim merkezi açma hakkı verilmesine de tepki gösterilen açıklamada, bu yolla çocuk emeği sömürüsünün yasallaşacağı ifade edildi. Açıklamada, yoksul emekçi çocuklarının ağırlıklı olarak içinden geldikleri sınıfa uygun görülen alanlarda (çıraklık eğitimi, mesleki eğitim, dini eğitim vb) eğitim almasını sağlayacak bu düzenlemelerin kabul edilemez olduğu belirtilerek “Eğitim sistemi ve okullar, elbette sadece mevcut sistemi iktidarın hedefleri doğrultusunda yeniden üreten, mevcut sistemle ve piyasaya mekanizması ile uyumlu nesiller yetiştirmesini hedefleyen kurumlar olarak görülemez” denildi.

“GÜVENCESİZ İSTİHDAM ORTADAN KALKMALI”

Torba kanun düzenlemesi ile sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerin daha önce zorunlu 6 yıllık görev süresinin (4+2) 4 yıla (3+1) indirilmesine de değinilen açıklamada, söz konusu düzenlemenin öğretmenlerin sorunlarının çözümü için yeterli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, eğitimde her türlü güvencesiz istihdam biçimine son verilmesi gerektiği belirtilerek iş güvencesi kaygısıyla görev yapmak zorunda kalan eğitim emekçilerinin öğrencilerine ve eğitim sistemine yeteri kadar yararlı olamayacağı dile getirildi. (Ankara/EVRENSEL)

AKP’den kanun teklifi: OSB’ler okul açıp, çocuk işçi çalıştırabilecek