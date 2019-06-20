Cizre’deki "doktor ihmali" meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cizre Devlet Hastanesinde hamile bir kadına gerekli müdahalenin yapılmamasından kaynaklı, doğum esnasında ikiz çocuklarının yaşamını yitirdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

Cizre Devlet Hastanesinde 2 yıl önce de Feyruz Polat, uzman kadın doğum doktoru olmadığı için bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

KENDİME GELDİĞİMDE BATMAN DÜNYA HASTANESİNDEYDİM

Nuran İmir, önergede Cizre Devlet Hastanesinde hamile kadının riskli gebelik testi yapılmasına rağmen hastaneye yatışının zamanında yapılmadığından dolayı çocuklarının kaybettiğini ifade etti.

Kadının ikiz çocuklarını kaybetmesinin ardından doktorlara dava açtığını fakat Kaymakamlık tarafından soruşturmaya izin verilmediğini belirten İmir, kadının mahkemede verdiği ifadeyi aktardı. Çocuklarını kaybeden kadının ifadesi ise şöyle: “Cudi Mahallesindeki Sağlık Ocağına gebe olduğum için kontrol amacıyla gittim. Gebeliğimden kaynaklı bana iğne vurulması gerekiyordu. Burada benim muayenemi yapan doktor tansiyonumun yüksek olduğunu ve bu iğneyi bana yapamayacağını söyledi. Ben de bunun üzerine Cizre Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniğine gittim. Buradaki doktor herhangi bir muayene yapmadan sadece evraklarıma bakarak beni acil kadın doğum polikliniğe sevk etti. Burada da yine aynı şekilde herhangi bir muayene yapılmadan, buradaki doktor beni kardiyoloji bölümüne sevk etti. Kardiyoloji doktoru bana bir ilaç yazdı. Ben bu ilacı alarak kullandım ve daha sonra bu ilaçtan sonra elimde yüzümde vücudumda morluklar ve şişlikler meydana geldi.

Bunun üzerine akşam saatlerinde fenalaştım ve Cizre Devlet Hastanesine gittim. Burada görevli acil doktoru sadece bana serum taktı. Bana herhangi bir rahatsızlığımın olmadığını söyledi. Sabah saatlerinde tekrar fenalaştım ve öğlen saatlerinde beni tekrar Cizre Devlet Hastanesine götürdüler. Daha sonra ben kendime geldiğimde Batman ilinde bulunan Dünya Hastanesindeydim. Cizre Devlet Hastanesinde bana yanlış tedavi uygulanmış olup, yanlış tedavi sonucunda yürüyüşümde bozukluklar meydana gelmiştir. Her iki çocuğumun da yanlış tedavi sonucunda vefat ettiğini düşünüyorum.”

OLAYIN İNCELENMESİ MAHKEME TARAFINDAN ENGELLENİYOR

Nuran İmir’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle meclise verdiği soru önergesi ise şöyle: