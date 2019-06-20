KYK işçileri çerçeve sözleşmeyi bekliyor

200 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri aylar sonra başladı. Daha önce yasaya göre 24 Haziran’da greve çıkacağı bildirilen TOLEYİS üyesi işçiler ise yaptıkları oylama sonucu greve çıkmayarak sözleşmeyi Türk-İş ile hükümet arasında imzalanacak çerçeve sözleşmeye bağlama kararı aldı.

Sözleşmeyle ilgili gazetemize konuşan TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde sendikalarının üyesi olmakla birlikte sözleşme kapsamı dışında bulunan 26 bin taşeron işçinin olduğunu, sözleşme kapsamındaki 3 bin işçinin ise binin güvenlik ve yangın gözetleme gibi yerlerde çalışan grev kapsamı dışında personelin oluşturduğunu söyledi.

İşçilerin yaptıkları oylamayla greve çıkmama kararı aldıklarını anlatan Bakındı, “Bizimki çerçeve anlaşmasıyla bitecek sözleşmeye, protokole bağladık. Müzakereleri devam ettireceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)