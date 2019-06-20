20 Haziran 2019 16:41

KYK işçileri çerçeve sözleşmeyi bekliyor

TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı: Sözleşme kapsamı dışında 26 bin taşeron işçi var.

KYK işçileri çerçeve sözleşmeyi bekliyor

Logo: TOLEYİS

    • Paylaş

    200 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri aylar sonra başladı. Daha önce yasaya göre 24 Haziran’da greve çıkacağı bildirilen TOLEYİS üyesi işçiler ise yaptıkları oylama sonucu greve çıkmayarak sözleşmeyi Türk-İş ile hükümet arasında imzalanacak çerçeve sözleşmeye bağlama kararı aldı.

    Sözleşmeyle ilgili gazetemize konuşan TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde sendikalarının üyesi olmakla birlikte sözleşme kapsamı dışında bulunan 26 bin taşeron işçinin olduğunu, sözleşme kapsamındaki 3 bin işçinin ise binin güvenlik ve yangın gözetleme gibi yerlerde çalışan grev kapsamı dışında personelin oluşturduğunu söyledi.

    İşçilerin yaptıkları oylamayla greve çıkmama kararı aldıklarını anlatan Bakındı, “Bizimki çerçeve anlaşmasıyla bitecek sözleşmeye, protokole bağladık. Müzakereleri devam ettireceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    EMEP, Dünya Mülteciler Günü'nde işçilere seslendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Son haftanın taktiği: Gerilimi yükseltme ve çamura yatma! 

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Gündem farkı

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    S-400 alana İdlip bedava!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Mezuniyet sonrası

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Rehavet hakkı mı desek acaba?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kısır döngü mahkumları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İzmir İSİG Meclisi: Savaştan kaçan mülteciler iş cinayetlerinde ölüyor
    İzmir İSİG Meclisi: Savaştan kaçan mülteciler iş cinayetlerinde ölüyor

    İzmir İSİG Meclisi, Dünya Mülteci Günü'yle ilgili açıklama yaparak Türkiye’deki mültecilerin yoksulluk, güvencesiz çalışma, iş cinayetleri, sömürü ve nefret söylemi kıskacında olduğunu belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    12 yaşındaki çocuk parkta oynarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
    12 yaşındaki çocuk parkta oynarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

    İstanbul'un Eyüp ilçesi Güzeltepe Mahallesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki bir çocuk, aydınlatma direğinin üzerindeki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    Orman değişiminin altında ağaçlandırma değil göç var
    Orman değişiminin altında ağaçlandırma değil göç var

    Türkiye'de ormanların artışı, ağaçlandırma çalışmalarından dolayı değil de kırdan kente göç ile ilgili süreçten kaynaklanıyor.

    EMEP, Dünya Mülteciler Günü'nde işçilere seslendi
    EMEP, Dünya Mülteciler Günü'nde işçilere seslendi

    Emek Partisi üyeleri Merter Sancaktepe, İMES ve Sultangazi'de işçilere bildiri dağıttı, çözümün savaşta ve silahlanmada değil bölge barışında olduğu vurgusunu yaptı.

    Türkiye Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini yolladı
    Türkiye Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini yolladı

    Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi

    İGA çalışanı İbrahim Layık'ın, instagram hesabında "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" yazdıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtildi. Ailesi ise iş cinayetinden şüpheleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Siverek’te devlet destekli aşiret hukuku katliam getirdi
    Siverek’te devlet destekli aşiret hukuku katliam getirdi

    Urfa'nın Siverek ilçesinde haber ajanslarına "Arazi anlaşmazlığı çatışması" olarak yansıyan olayın katliam olduğu ortaya çıkarken suçlananlar arasında AKP'nin eski Milletvekili Zülfikar İzol da var.

    20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde kurumlardan çağrı: Statü verilsin
    20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde kurumlardan çağrı: Statü verilsin

    20 Haziran Dünya Mülteciler Günü sebebiyle pek çok siyasi parti ve demokratik kitle örgütünden kardeşlik çağrıları geldi.  

    DAY-MER'in 30. Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı resepsiyonla başladı
    DAY-MER'in 30. Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı resepsiyonla başladı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    "95 cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları"nı Yönetmen Ayşe Adanalı ile konuştuk
    "95 cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları"nı Yönetmen Ayşe Adanalı ile konuştuk
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    Genç mühendisler Adana’da "Tek kişilik şehir" oyununu sahneledi
    Genç mühendisler Adana’da "Tek kişilik şehir" oyununu sahneledi
    Görüntüleri sızdıran The Marmara’nın sahibi İBB’nin müteahhidiymiş
    Görüntüleri sızdıran The Marmara’nın sahibi İBB’nin müteahhidiymiş

    Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın otele giriş görüntülerini sızdıran The Marmara Otel’in sahibi ailenin İBB’den çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı.

    Tutuklu akademisyen Tuna Altınel için imza kampanyası başlatıldı
    Tutuklu akademisyen Tuna Altınel için imza kampanyası başlatıldı

    Galatasaray Liseliler, Barış İçin Akademisyenler davaları kapsamında yargılaması süren Doç. Dr. Tuna Altınel için imza kampanyası başlattı.

    Erdoğan’dan yabancı basınla “basına kapalı” toplantı
    Erdoğan’dan yabancı basınla “basına kapalı” toplantı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de yabancı basınla toplantıda buluştu. Erdoğan’ın, gazetecilerin sorularına “basına kapalı” yanıt vereceği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    10 soruda mülteci gerçeği: 364 gün statüsüz, bir gün “mülteci”!
    10 soruda mülteci gerçeği: 364 gün statüsüz, bir gün “mülteci”!

    BM, Mülteci Statüsünün kabul edilmesinin 50’nci yılına atfen Dünya Mülteci Günü’nü ilan etti ama kabul tarihi olan 2001 yılından itibaren mültecilerin kazanılmış hakları parça parça yok edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bir mülteci kadının bitmeyen mücadelesi
    Bir mülteci kadının bitmeyen mücadelesi

    Okuyacağınız haber, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan, her günü zorlu yaşam mücadelesiyle geçen bir kadını anlatıyor. Serhıldan, “başkaldırı” anlamına gelen isminin hakkını veriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Suudi Arabistan’daki işçilerden dayanışma çağrısı
    Suudi Arabistan’daki işçilerden dayanışma çağrısı

    Suudi Arabistan’da Baytur’a bağlı çalışan ve alacakları için grev başlatan inşaat işçilerinin eylemleri 4. gününde devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Şeyda Taluk: Manipülasyon tutmuyor seçmenin gündemi ekonomi
    Şeyda Taluk: Manipülasyon tutmuyor seçmenin gündemi ekonomi

    AKP iktidarının, İmamoğlu'nun Küçükkaya ile otel buluşmasına dair yarattığı algıyı Siyasi İletişim Uzmanı Şeyda Taluk ile konuştuk.

    ABD-İran gerilimi | İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
    ABD-İran gerilimi | İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

    İran, hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise söz konusu İHA'nın İran hava sahasının dışında düşürüldüğünü iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı: 12 ölü
    Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı: 12 ölü

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kişi kurtarılırken, 12 mülteci hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke
    TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke

    TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

    Tunceli Barosundan Engin Eroğlu çağrısı: Profesyonel arama yapılmalı
    Tunceli Barosundan Engin Eroğlu çağrısı: Profesyonel arama yapılmalı

    Hayvan otlatırken kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan Engin Eroğlu için Tunceli Barosu yetkililere çağrıda bulundu.

    Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30,66 arttı
    Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30,66 arttı

    Yurtdışı üretici fiyat endeksi Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 arttı.

    Kısa vadeli dış borçlar 120,6 milyar dolara yükseldi
    Kısa vadeli dış borçlar 120,6 milyar dolara yükseldi

    Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı. Nisan sonu itibariyle 2018 sonuna göre borç miktarı 120,6 milyar dolara yükseldi.

    Genelkurmay çatı davasında 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet
    Genelkurmay çatı davasında 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

    15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili çatı davada karar açıklandı. Akın Öztürk dahil 16 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    Recep Hantaş'ı öldürmekten tutuklanan polis tahliye edildi
    Recep Hantaş'ı öldürmekten tutuklanan polis tahliye edildi

    Diyarbakır’daki öldürülen Recep Hantaş için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan polis K.B. kuvvetli suç şüphesine rağmen tahliye edildi.

    AİHM, KCK ana davasında Türkiye'yi mahkum etti
    AİHM, KCK ana davasında Türkiye'yi mahkum etti

    AİHM, KCK ana davasında ‘uzun süreli tutukluluk’ ve ‘etkin savunma hakkını engellenmesi’ nedeniyle Türkiye'yi tazminata mahkum etti.