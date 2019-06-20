EMEP, Dünya Mülteciler Günü'nde işçilere seslendi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Örgütü 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde sanayi sitelerine, işçi bölgelerine bildiriler dağıttı. Türkiyeli ve Suriyeli işçilere, göçmenlere parti üyeleri birlik ve kardeşlik çağrısı yaptı.

Güngören ilçesinde bulunan Merter Sancaktepe Sanayi işçilerine bildiri dağıtan EMEP üyeleri, çoğunlukla mülteci işçilerin çalıştığı bölgede işçilere kardeşlik çağrısı yaptı. Bir işçinin “Bölgede gücümüz, silahlarımız olsa bizi zayıf görmezler, bu mültecileri buraya gönderemezler” sözlerine yanıt veren EMEP üyeleri çözümün savaşta ve silahlanmada değil bölge barışında olduğu söyledi. Bildiri dağıtımına mülteci işçiler de ilgi gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Anadolu Yakasında bulunan İMES’te işçilere seslenen EMEP üyeleri de mülteci işçilere eşit haklar temelinde statü hakkı tanınmasını istedi. EMEP üyeleri, tek tek işyerlerini gezdi. Evrensel'e konuşan EMEP İl Yöneticisi Haşim Demir, “İş yerlerinde mültecilere karşı belirli bir ön yargıyı gözlemek mümkün. Bununla birlikte mülteciler de 800 TL maaşla çalıştıklarını, ev bulmakta zorlandıklarını, bekar evlerinde kaldıklarını söylediler. İMES’teki işçiler bu tür çalışmaların artmasını istediler” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

EMEP Sultangazi İlçe Örgütü de Cebeci Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Sanayi Sitesinde bildiri dağıtımı yaptı. Mülteci işçilerin de bulunduğu sanayi sitesinde Türkiyeli genç işçiler bildirilere sahip çıktı. EMEP üyeleri daha sonra üzerinde "Dünya Mülteciler Günü'nde düşmanlık değil kardeşlik, ırkçılık değil eşitlik" yazan afişleri ilçe genelinde astı.

Fotoğraf: Evrensel

(İstanbul/EVRENSEL)

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