Erdoğan’dan yabancı basınla “basına kapalı” toplantı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe’de yabancı basınla buluştu. Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın konuşması bittikten sonra gazetecilerden soru alınacağı duyuruldu. Ancak Erdoğan ile gazetecilerin soru cevap yapacağı bölümün basına kapalı olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basında çalışan gazetecilerle “basına açık” bölümdeki konuşmasında muhalif basını hedef aldı.

“Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar” diyen Erdoğan, “Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Seçilmişler üzerinde anti demokratik vesayet organı gibi hareket eden kibirli yanlı bir gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz” dedi.

“Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz” diyen Erdoğan, “Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtası haline dönüşmesine itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, YAYILMACI VE MÜCADELECİ BİR ANLAYIŞ İÇİNDE OLMADIKLARINI SAVUNDU

Erdoğan, Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5,5 milyon Türkiyeli vatandaşın yaşadığını söyleyerek, bu yüzden ne Avrupa, ne Kuzey Afrika, ne Orta Asya’daki gelişmelere kayıtsız kalamayacaklarını savundu, “Yayılmacı müdahaleci bir anlayış içerisinde değiliz. Çünkü bizim hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yok” dedi.

Mursi’nin ölümüyle ilgili konuşan Erdoğan yine muhalefete yüklendi. Erdoğan, “Bizlere hak hukuk özgürlük dersi verenler, Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Sisi’yi kastederek “Ben her zaman kendisi için şunu söylüyorum; zalimdir. Ve bir demokrat değildir” dedi.

19 Haziran’da Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, “Mursi içeri atıldığı zaman 'Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olur' diyorlardı. Benim akıbetimi Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Pazar günü Sisi mi diyecez, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” demişti.

Ekrem İmamoğlu da bu açıklamaya, “Milletimiz ismimi çok iyi biliyor. Keşke Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilense” yanıtını vermişti. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan gerilimi artırıyor: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a 'Sisi' yanıtı: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor

ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı