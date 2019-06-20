Kadını alıkoydu, darbetti serbest bırakıldı

İzmir Çeşme’de, 28 yaşındaki Cansu E, boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki Erim E. tarafından darbedildi.

Erim E, Cansu E. ve arkadaşının bindiği takisiyi takip etti. İki kadın taksiden indikleri sırada Erim E. kadınları zorla kendi arabasına bindirdi.

İki kadına hakaretler eden Erim E, Cansu E’nin arkadaşını darbedip, araçtan indirdi. Cansu E’yi ise alıkoydu.

Erim E, bir süre sonra arabasını ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E, hızla araçtan inip, koşarak marinanın güvenlik kulübesine sığındı. Erim E, peşinden gittiği Cansu E’yi güvenlik kulübesinde de darbederek, hakaretlerde bulundu.

BURNUNDA ÇATLAK, YÜZÜ İLE VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Cansu E, marinada bulunanlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alan Cansu E’nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.

Cansu E’nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Erim E, sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Cansu E, “Daha önce de beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?” dedi. (İzmir/DHA)