Suudi Arabistan’daki işçilerden dayanışma çağrısı
Suudi Arabistan’da Baytur’a bağlı çalışan ve alacakları için grev başlatan inşaat işçilerinin eylemleri 4. gününde devam ediyor.
20 Haziran 2019 12:01Son Güncellenme Tarihi: 20 Haziran 2019 12:11
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan inşaat işçilerinin, ücret alacaklarını ödenmesi için başlattığı grev sürüyor. İşçiler grevin 4. gününde yaptıkları açıklamayla grevi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.
Türkiye’deki tüm işçileri grevlerine ve kendilerine destek olmaya çağıran işçiler, “Emeğimizi alın terimizi kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz. İnşaat işçileri köle değildir” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
İYİ-SEN: İnşaat işçilerinin talepleri karşılansın
İnşaat işçileri: Sırtımızdan geçinenler hak isteyince zor kullanıyor
ETİKETLER: Suudi Arabistan
YAZARLAR