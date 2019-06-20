Suudi Arabistan’daki işçilerden dayanışma çağrısı

Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan inşaat işçilerinin, ücret alacaklarını ödenmesi için başlattığı grev sürüyor. İşçiler grevin 4. gününde yaptıkları açıklamayla grevi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye’deki tüm işçileri grevlerine ve kendilerine destek olmaya çağıran işçiler, “Emeğimizi alın terimizi kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz. İnşaat işçileri köle değildir” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İYİ-SEN: İnşaat işçilerinin talepleri karşılansın