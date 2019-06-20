Tunceli Barosundan Engin Eroğlu çağrısı: Profesyonel arama yapılmalı

Dersim’de hayvanlarını otlamaya götüren ve günlerdir haber alınmayan Engin Eroğlu’nun arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Barosu yazılı açıklama yaptı.

Baro yönetimi olarak valilik ve il afet müdürlüğü ile görüştüklerinin aktarıldığı açıklamada arama çalışmalarına ilişkin “Baro olarak çaba harcayan resmi kurumların, siyasi partilerin, yerel yönetimlerin gönüllü katılımlarının arttırılması, süreklileştirilmesi ve koordinasyonun sonuç alıcı bir çabaya dönüşmesini ailemizle, halkımızla birlikte bizlerde istemekteyiz. Olayın olduğu günden itibaren yaptığımız çabalara arkadaşlarımızla dost kurumlarımızla devam edip bu olayın aile ve kurumlarla birlikte devamlılığında yer almaya devam edeceğiz” denildi.

AFAD, UMKE ve komşu illerden gelen diğer kurumların gönüllü insanların, çabasının önemli olduğunu ancak daha profesyonel ekiplerle arama çalışmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, olay yerinden il merkezine kadar 45 kilometre mesafede sık sık kontrollerin yapılmasının, girdaplı, ağaç dallarının yoğun olduğu kaya kenarındaki su içi yerlerinin etraflı olarak incelenmesinin gerektiği vurgulandı. (Dersim/EVRENSEL)

Hayvanlarını otlatmaya götüren kişiye ulaşılamıyor