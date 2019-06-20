ABD-İran gerilimi | İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'li bir yetkili ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA), İran'a ait bir karadan havaya füze ile düşürüldüğünü bildirdi.

Adı açıklanmayan yetkili, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, İHA'nın "İran hava sahasında uçtuğunu" ileri süren İranlı yetkililerin aksine "uluslararası hava sahasında" düşürüldüğünü iddia etti. ABD'den olaya ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

"NET BİR MESAJ"

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Selami, "Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, bu sabah, sınırlarımızı ihlal ederek ulusal güvenliğimize kasteden düşmana ait casus uçağını indirdi." dedi.

ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesi olayının İran topraklarına saldıracak her türlü saldırgana verilmiş "net bir mesaj" olduğunu dile getiren Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Onu geçen geri dönemeyecek ve yok olacaktır." ifadelerini kullandı.

Selami, hiç bir ülkeyle savaşmaya niyetlerinin olmadığını ama savaş için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ 2 TANKERE SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD donanmasından yardım istemişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüler yayınlamıştı.

Öte yandan "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Diğer yandan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, saldırılarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirerek, saldırıdan Washington yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD'DEN ORTADOĞU'YA ASKER SEVKİYATI

Pentagon, hafta başında, körfezdeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini bildirmişti.

Yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak Genelkurmay ve Beyaz Saray'a danışarak Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim." ifadeleri kullanılmıştı. (İstanbul/AA)

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