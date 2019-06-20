12 yaşındaki çocuk parkta oynarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
İstanbul'un Eyüp ilçesi Güzeltepe Mahallesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki bir çocuk, aydınlatma direğinin üzerindeki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul'un Eyüp ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde parkta oynayan bir çocuk, üzerinde elektrik kaçağı bulunan aydınlatma direğine dokununca hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ambulansın geç geldiğini, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.
12 yaşındaki Onur Bağlan adlı çocuk, 19 Hazinra akşamı saat 21.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy parkında oynarken, üzerinde kaçak elektrik akımı olan aydınlatma direğine dokunması sebebiyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulansın gecikmesi dolayısıyla 12 yaşındaki çocuk parkta hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ambulans gelmeyince çocuğa masaj yapmaya çalıştıklarını anlattı. Müdahale etmeye çalışan bir kadın, "Nefes almıyordu, morarmıştı. Dişlerinin arasından sarı su çıktığını gördüm" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)
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