Meteoroloji'den Ankara ve 5 il için sağanak uyarısı

Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Samsun'da da gece saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın, 20 Haziran akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yapılan duyuruda, yurttaşların kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. (Ankara/AA)

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