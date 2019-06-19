KMO biyomühendislik mesleğinin tanınmasını istedi

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) yaptığı yazılı açıklamada, biyomühendislik mesleğinin devlet kurumlarında ve özel sektörde tanınmamasına, bu sebeple hak ettikleri istihdam ve iş imkanına kavuşamamalarına tepki gösterdi.

Açıklamada, 2018 YÖK verilerine göre KMO altında örgütlenen biyomühendislerin mezun sayısının bin 749 olduğuna ve biyomühendislik lisans programlarında halen 3 bin 500`den fazla adayının eğitim gördüğüne dikkat çekti. Biyomühendislerin ciddi bir işsizlik sorunu yaşadığı vurgulanan açıklamada, “Ülkemizde alanında son derece kalifiye bu genç insan kaynağından yeterince faydalanılmamaktadır. Biyomühendislerin yetkin oldukları alanlarda istihdamının önünü açacak yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Biyomühendisler olarak sanayide biyoteknolojinin giderek daha fazla yer aldığı her alanda katkı sunmaya hazırız” ifadelerine yer verildi. Biyomühendislik lisans eğitiminin günümüzün ihtiyaçlarına göre disiplinli olarak verildiği aktarılan açıklamada, bu bölümün oldukça zengin bir ders programına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Biyomühendislik faaliyetlerini içeren üretim süreçlerinden ortaya çıkan ürünlerin, sağlık, gıda, tarım ve çevre sektörlerinde biyoteknolojik ürünler olarak tabir edilmektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)