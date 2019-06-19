İzmit'te 555K konuşuldu: Demokrat Parti anlayışı hâlâ iktidarda

Demokrat Parti döneminde düzenlenen, Cemal Süreya, Altan Öymen gibi isimlerin başlatanlar arasında yer aldığı “555K” eyleminin perde arkasını anlatan “Parola 555K” kitabının söyleşi ve imza günü İzmit’te gerçekleştirildi. Kocaeli Dayanışma Akademisi Hayat Bilgisi Okulu’nda düzenlenen etkinlikte kitabın yazarları Bülent Ulus ve Hakan Güngör’ün okurlarıyla buluştu.

Hakan Güngör kitabı yazmaya Cemal Süreya'nın “555K” şiirindeki “Şimdi biz sessizce yan yana geliyoruz ve çoğalıyoruz” dizesinin vesile olduğunu belirtti. 555K eyleminin başka kaynaklarda bir iki cümleyle anlatıldığını ifade eden Güngör, “O dönem açısından çok önemli bir eylem. Ancak darbenin yaşanması ile göz ardı edilmiş. Bugün bile çarpıtılarak bahsediliyor” dedi.

Döneme tanıklık edenlerle konuşup, dönem yazılarını okudukça kitap için iştahlarının arttığını belirten Güngör, “Türkiye’de hürriyet isteyen öğrenci hareketinin ilk eylemi ve bugün de tanıdığımız pek çok ismin ilk politik eylemi diyebiliriz. Dönemi düşündüğümüzde bir hürriyet talebi var, gençler bu taleple yan yana geldi” şeklinde konuştu. Güngör sözlerini “Tarihe şirk koşanlara inat, yazmaya ve anlatmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

"BİZE DÜŞEN GERÇEĞİ VURGULAMAK"

Kitabın yazarlarından Bülent Ulus ise, Demokrat Parti dönemini anlayabilmek ve değerlendirebilmek için İttihat ve Terakki döneminden başlanması gerektiğini söyledi. Demokrat Parti’nin CHP’nin içinden çıktığını, CHP’nin ise İttihak ve Terakki’ye dayandığını vurgulayan Ulus, “O dönemden bugüne aynı söylemler ve çağrışımlar devam ediyor. 1950’den 2019’a Demokrat Parti anlayışı hâlâ iktidarda. Bu yüzden yaşananlara karşı bize düşen mücadele etmek, gerçeği vurgulamak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Söyleşi okurların soru cevapları ile devam etti, yazarlar söyleşinin sonunda kitabını da imzaladı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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