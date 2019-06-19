Pathos buluşması Beyoğlu Nevizade'de

Pathos dergisinin geleneksel buluşmalarının ikincisi, Beyoğlu Nevizade’deki Şahika Küçük Meyhane’de yarın akşam (20 Haziran Perşembe) saat 18:00’de gerçekleşecek.

Geceye Pathos yazarları, şairler, yazarlar ve okurlar katılacak. Ayrıca bulşmada şiirler okunacak, Pathos yazarları kısa konuşmalar yapacak, müzik dinlenecek.

Bir dergiden fazlası olmayı amaçlayan Pathos, bir eylem birliği ve yaşam tarzı oluşturmanın peşinde olduğunu belirtiyor. Edebiyat ve düşünceyle hayatı örtüştürmeye çalışıyor. Geceye tüm okurların ve katılmak isteyenlerin davet edildiği bildirildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)