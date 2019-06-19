Türk-İş'in kamu işçileri için zam talebi: En düşük ücret 3 bin 500 lira olmalı

Türk-İş Koordinasyon Kurulu, 2019 dönemi kamu TİS taleplerini belirledi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’a sundu. En düşük kamu işçisi ücretinin 3 bin 500 liraya çıkarılmasını isteyen Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, zammın ardından ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.

Türk-İş iki yıl önce yapılan toplu sözleşmede ise 2017 yılı için yüzde 18, 2018 yılı için ise 2017 yılı enflasyonu artı yüzde 4 zam istemişti. Türk-İş ile hükümet arasında bağıtlanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde ilk 6 ay yüzde 7.5, ikinci 6 ayda yüzde 5, ikinci yıl ise birinci yarıda yüzde 3.5, ikinci yarıda yüzde 3.5 zam oranında zam verilmişti. (Ankara/EVRENSEL)