Özel sektörün dış borcu 207 milyar dolar

Merkez Bankası, nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu tablosunu yayınladı. Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11.8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 206.9 milyar dolar oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 51,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 59.3 milyar dolar tutarında oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)