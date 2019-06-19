19 Haziran 2019 21:31

Ankara'da halkın ekmeğini Halk Ekmek yemiş: Reklam panosuna 500 milyon lira

Ankara Halk Ekmek'in 2014 yılı içinde reklam panoları yapımı için 4 kez ihaleye çıktığı ve yarım milyon lira para harcadığı ortaya çıktı.

Ankara'da halkın ekmeğini Halk Ekmek yemiş: Reklam panosuna 500 milyon lira

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin reklam panoları yapımı için 2014 yılında 500 milyon lirayı aşkın para harcadığı ortaya çıktı.

    BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önceki dönemde hem belediyenin hem de iştiraklerin bütçesinden yapılan yüksek harcamalardan biri daha belgelendi. Kamuoyunun 35 bin 717 TL’lik genel müdür maaşıyla dikkatini çeken Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., reklam panoları yapımı için ilk ihalesini Şubat 2014’te açtı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye üç reklam şirketi teklif verdi. Tekliflerden birini geçersiz sayan idare, iki teklifli ihaleyi 130 bin 500 TL karşılığında Arter Dijital Baskı Reklam isimli firmaya verdi.

    Habere göre, kurum reklam panosu işi için ikinci ihalesini ise mart ayında açtı. Şubat ayında 130 bin TL olan işin bedeli bu kez 135 bin TL’ye yükseldi. Pazarlık usulü ile yapılan bu ihaleyi de Arter Dijital Baskı Reklam firması kazandı. İdare, “Ankara’nın muhtelif yerlerine reklam panoları yaptırılması” işinin tahmini maliyetinin 150 bin 593 TL olduğunu bildirdi.

    REKLAM PANOSU İÇİN YARIM MİLYON HARCANDI

    Ankara Halk Ekmek ve Un A.Ş., daha önce kurum tarihinde örneği olmayacak şekilde reklam panosu işi için bir yıl içinde üçüncü kez ihaleye çıktı. Ağustosta açılan ihale yine aynı firmayı verildi. Bu kez ihalenin bedeli 132 bin TL, yaklaşık maliyeti ise 146 bin 460 TL oldu. Böylelikle kurum, bir yıl içinde aynı işe açtığı ihalelerde 400 bin TL’yi aşkın para ödedi.

    2014 yılında Halk Ekmek, reklam panolarının güneş enerjisiyle aydınlatılması için de bir ihale daha açtı. Bir firmanın teklif verdiği ihale, 110 bin TL bedel ile Burel Elektrik isimli şirkete verildi. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 128 bin 500 TL olarak duyuruldu. Kurumun bütçesinden tüm bu işler için ödenen para 507 bin 500 TL’ye ulaştı. (HABER MERKEZİ)

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