Donald Trump: İran konusunda çok hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, ABD-İran gerilimine dair “Süreçle ilgili birçok kişiyle görüşüyoruz. İran ile (sürecin) nasıl olacağını göreceğiz. İran konusunda çok hazırlıklıyız” şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Florida eyaletinde bulunan ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) ziyaretinde İran konusunu değerlendirdi.

Pompeo, ABD’nin, İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi’ndeki “zararlı faaliyetlerini” devam ettirmesi durumunda ise cevap vermeye hazır olduğunu kaydetti. Pompeo, “İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Japonya ve Almanya’nın geçen hafta saldırıya uğrayan iki tanker gemisine ilişkin daha detaylı delil istemesine ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, daha fazla delilin gelecek haftalarda kamuoyuna açıklanacağını ileri sürdü.

POMPEO-AB GÖRÜŞMESİ

Pompeo ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Washington’da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ortagus, Pompeo ve Mogherini’nin, ABD-AB ilişkileri, Avrupa’nın güvenliği, Afganistan, İran, Libya, Küba, Moldova, Batı Balkanlar, Rusya, Ukrayna ve Venezuela konuların konuşulduğunu ifade etti.

‘İRAN ADIYLA PETROL İHRAÇ EDEMİYORUZ’

Anadolu Ajansında yer alan haberde ise, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin, şartların İran-Irak savaşı döneminde dahi yaşanmadığını belirterek, “Savaş zamanında petrol ihracıyla ilgili bir sorun yaşamamıştık. Saddam Hüseyin, sadece üretim tesislerimizi hedef alıyordu. Buna rağmen sattığımız petrolün parasını alabiliyorduk. Fakat bugün bu işlem çok zor şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bugün İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ABD’nin 5 Kasım 2018’de başladığı yaptırımları nedeniyle İran’dan petrol alan ülkeler ya da şirketler Washington yönetiminin kara listesine alınıyor ve bunlara da yaptırım uygulanıyor. (DIŞ HABERLER)