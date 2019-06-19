Tilkiler’de "Peynir Şenliği" 22 Haziran'da başlıyor

Maraş'ın Pazarcık ilçesi Tilkiler Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Geleneksel Peynir Şenliği" bu yıl 22-23 Haziran tarihlerinde Tilkiler Mahallesi, Kendirli Obası Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Tilkiler Köyü Eğitim Kültür Sağlık ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte "kaliteli peynir yarışması" yapılacak. Her yıl Tilkiler ve çevresinden yaşayanların yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlikte bu yıl Yılmaz Çelik, Grup Piro, Grup Mirxan Pazarcık ve Koma Rebar sahne alacak.

Şenliğe Antep’ten katılmak isteyen yurttaşlar için 23 Haziran Pazar günü saat 08:00’de Cumhuriyet Parkı’ndan minibüs kaldırılacak. (Antep/EVRENSEL)