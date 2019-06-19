İzmir Barosundan Onur Haftası yasağına tepki: Valilik suç işliyor

İzmir Barosu tarafından, İzmir Valiliğinin 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açıldı. Ardından konuyla ilgili basın açıklaması yapan İzmir Barosu, öldürülen trans kadın Hande Buse Şeker’in 21 Haziran’da görülecek ilk duruşmasına çağrı yaptı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasını İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel okudu. Yücel, İzmir Valiliğinin 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamanın gerekçesi olarak yaklaşık yirmi ayrı etkinlik nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceği ve bu etkinliklere dönük terör eylemleri ihtimali gösterdiğini söyleyerek, “Birden fazla yerde ve farklı zamanlarda yapılması planlanan; atölye çalışmaları, akademik toplantılar, panel, bale, kokteyl, YOGA, piknik gibi çok çeşitli etkinliklerin terör eylemi yapılacağına ilişkin istihbarat alındığı gerekçesi ile iptali kararı, önleyici tedbir alması gerekirken bu sorumluluğu yerine getirmeyen ve etkinliklerin engellenmesi yoluna gidildiği gözetildiğinde gayrimeşru ve kabul edilemez niteliktedir” dedi.

“OHAL dönemi de dahil olmak üzere yedi yıldır LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nü Alsancak’ta gerçekleştiren LGBTİ+’lar ve hak savunucuları bu süre içerisinde kamu düzenini bozan herhangi bir olaya tanıklık etmediği gibi hiçbir terör eylemine de neden olmamıştır” diye konuşan Yücel, “Daha önce Ankara Valiliği tarafından yasaklanan Onur Haftası etkinlikleri ve Onur Haftası Yürüyüşü’nün etkinliğe bir hafta kala İzmir Valiliği tarafından yasaklanması, ayrıca bu yasaklama kararının bildirildiği sırada Antalya’da da aynı kararın duyurulması tüm bu yasaklamalar ve engellemelerin LGBTİ+ ‘ların hak mücadelesine yönelik olduğunun, genel ve politik bir saldırganlık temeliyle alınmış, güdümlü bir karar olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

"YURTTAŞLARIN ANAYASAL HAKLARI ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Yurt genelinde ilk kez LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuran, bu alanda öncülük yapan Baro olarak “LGBTİ+’lar vardır ve hiçbir ayrım gözetmeksizin yurttaşlık haklarının tümünden yararlanmak haklarıdır” diyen Yücel, “Gelinen bu noktada, İzmir Valiliğine ve mağduriyeti politika haline getiren tüm devlet erkanına sesleniyoruz; yurttaşların anayasal hakları üzerinden ellerinizi çekin” diye ifade etti.

Yücel söz konusu yasaklama kararına karşı yasal mücadelelerini başlattıklarını söyleyerek, “İzmir Barosu olarak kanunlarca tarafımıza tanınan insan haklarını koruma ve gözetme görev ve sorumluluğunun bilinci ile bugün hiçbir somut gerekçeye dayanmayan söz konusu yasaklama kararına karşı yasal mücadelemizi başlatarak tarafımızca İptal davası açılmış ve hukuk mücadelesi başlatılmıştır. Hukuk mücadelemize ek olarak, yasaklanan etkinliklerin bir kısmı 20.06.2019 tarihinde Baromuz bünyesinde gerçekleştirilecek olup, yapılacak etkinliklere tüm yurttaş ve meslektaşlarımız davetlidir” dedi.

HANDE BUSE ŞEKER'İN DURUŞMASINA ÇAĞRI

Yücel, "Yaratılan nefret politikaları nedeniyle kaybettiğimiz trans kadın Hande Buse Şeker’in katledilmesinin ardından başlatılan hukuk mücadelesinde İzmir Barosu olarak davaya müdahil olunmuştur. İzmir 4.Agır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21 Haziran 2019 günü saat 10.00’da yapılacak ilk duruşmasına insan hakları mücadelecisi tüm yurttaş ve meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz” diyerek çağrı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

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