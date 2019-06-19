İYİ-SEN: İnşaat işçilerinin talepleri karşılansın

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Suudi Arabistan'a çalışmak için Türkiye'den giden ama iki aydır birikmiş ücretlerini alamadıkları için üç gündür grev yapan işçiler için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Suudi Arabistan'da yaşayanların sıcaktan dışarıya çıkamadığı saatlerde inşaat işçilerinin en kötü koşullarda çalıştığını vurgulayan İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, işçilerin en temel hakları olan barınma ve beslenme haklarının insanlık dışı koşullar içerdiğini söyledi. Hastalanan işçi arkadaşlarının sağlık hakkından yararlanamadığını, bu sebeple bir işçinin geçen sene hayatını kaybettiğini hatırlatan Öztutan, “Baytur’un şantiyelerinde çalışan inşaat işçilerine kölelik koşulları dayatılıyor” dedi.

Bu sebeple işçilerinin üç gün önce greve çıktığını belirten Öztutan, “Baytur firmasının ofisine görüşmeye giden işçi arkadaşlarımız engellenmiş ve Suudi polisi tarafından silahla ateş açılmıştır” dedi. Öztutan, Suudi polisinin işçileri baskı ve tehditle çalışmaya zorladığını belirtirken, ilgili bakanlıkları uyardıklarını ve greve çıkan işçilerin talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

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