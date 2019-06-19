Çorum’da taş ocağına köylülerden tepki

Çorum’un merkeze bağlı Üyük köyünde yaşayan yurttaşlar, köye açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlamaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Taş ocağının kapatılması talebiyle Valilik binası önünde toplanan köylüler, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile tartıştı.

Taş ocağındaki çalışmaların durdurulması taleplerini iletmek için Çorum Valiliği önünde toplanan köylüler, Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek için beklemeye başladı. Bir süre sonra dışarı çıkan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, yurttaşlarla görüştü. Yüksel, taş ocağının daha önce 4-5 defa mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını söyledi. Bu sırada köylüler ile Vali Yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Bazı yurttaşlar, Vali Yardımcısı Yüksel'i yuhaladı. Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi’nin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, çalışmaya başlayan taş ocağının 2 köyü susuz bıraktığını belirterek ocağın kapatılmasını istedi. (DHA)