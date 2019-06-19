İZENERJİ işçilerine ve sendikacılara açılan davanın ilk duruşması görüldü

İzmir'de Genel İş üyesi İZENERJİ işçilerinin polis saldırısı ile sonlanan toplu sözleşme eylemine katılan 24 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

TİS görüşmelerinin bir an önce başlatılması amacıyla Genel İş İzmir 2 Nolu Şube, 11 Ocak Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapacağı basın açıklamasına polisin saldırması üzerine, DİSK Ege Bölge Temsilcisi, Genel İş İzmir 1,2,3,5 ve 7 No'lu Şube Başkan ve yöneticilerine, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi, Lastik İş Şube yöneticisi, Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yöneticisi ve İZENERJİ işçilere dava açıldı. “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan davanın ilk duruşması bugün İzmir Adliyesi 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tüm sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, eylem esnasında yaralandığını iddia ederek şikayetçi olan üç polis memurundan ikisi hazır bulundu.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK POLİS SALDIRDI”

Sanıklar verdikleri ifadelerinde, izinsiz bir yürüyüş gerçekleştirmedikleri, yapılacak basın açıklamasından emniyet güvenlik şube amirliğinin haberi olduğunu ifade ederek, “Demokratik hakkımızı kullanmaya çalışırken hiçbir uyarı yapılmadan polis müdahale etti. Bizim polislere karşı fiziki bir saldırımız olmadı ama polisler jop ve gazla saldırdı. Darbedildiğimiz ve aşırı gazdan dolayı yaralananlar oldu. Haksız yere sert müdahalede bulunanlardan bizler şikayetçiyiz. Üstümüze atılan suçları kabul etmiyoruz” dedi. Ayrıca belediye binası içine de gaz bombalarının atıldığını belirten sanıklar, polisin orantısız bir şekilde müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

Daha sonra söz alan darbedildiklerini iddia eden müşteki polis memurları ise, “Yürüyüşe geçtiler ve çevik kuvvet müdahale etti. Daha sonra tekrar toplandılar ve biz duruyorken kalabalık halde üstümüze geldiler. O sırada darbedildik” dedi. Hakimin sanıkların arasında sizi darbedeni tespit edebildiniz mi sorusu üzerine ise polis memurları, darbedeni görmediklerini ve kimseyi tespit edemediklerini söyledi.

Sanık avukatları söz alarak, Büyükşehir Belediyesi halk girişi ve başkanlık kapısı arasında yürüyüş yapılabilecek bir mesafenin olmadığına dikkat çekerek, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca savunmalar için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, basın açıklamasının emniyet müdürlüğüne yazılı ya da sözlü olarak bildirilip bildirilmediğine dair yazı yazılmasına karar verirken kaşif talebini reddetti.

Mahkeme 8 Ekim 2019 tarihine ertelendi. (İzmir/EVRENSEL)