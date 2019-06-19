HDP Ankara il yöneticisine polisten tehdit: Önüne araba çekip seni kaybederiz

HDP, Ankara İl Yöneticisi Betül Koca’nın polisler tarafından tehdit ve taciz edildiğini açıkladı. Mesajlarla siyasi faaliyetleri bırakması yönünde uyarılan Koca’nın “Aksi takdirde önüne araba çekip seni ortadan kaybederiz, evine gireriz kimsenin ruhu duymaz” diye tehdit edildiği ifade edildi.

HDP Ankara il yöneticisi Betül Koca’ya yönelik polis tehdidi ve tacizine ilişkin açıklama yapan HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu, birlikte mücadele yürüttükleri Koca için endişeli olduklarını söyledi. Bayramoğlu, Koca’nın sayısız kez kimliği belirsiz kişilerce hem telefon hem sosyal medya hesapları yoluyla taciz ve tehdit edildiğini ifade etti.

Bayramoğlu yaşananları şöyle anlattı: “İlk olarak Whatsapp yoluyla itibarsızlaştırma ve karalama gerçekleştirilmiş ardından uzun süre ailesi ve kendisi takip edilerek psikolojik baskıya maruz bırakılmıştır. Kendisinin güvenlik şube polisi olduğunu iddia eden kişi tarafından defalarca sosyal medya hesaplarından mesajlar almıştır. Son olarak kendilerinin MİT'ten geldiğini iddia eden şahıslar tarafından evinin önünde ‘siyasi faaliyetleri bırakması yönünde uyarılmış aksi takdirde önüne araba çekip seni ortadan kaybederiz, evine gireriz kimsenin ruhu duymaz’ şeklinde tehdit edilmiştir. Bu tehditlerin ardından evinin kapı şifresi çözümlenerek kapısına çiçek ve kutu bırakılmıştır.”

Koca’nın yaşamını korumakla ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların belli olduğunu belirten Bayramoğlu, yetkilileri göreve çağırdı. Saldırının partilerine yönelik olduğunu da vurgulayan Bayramoğlu, “Bizleri 'terörize' etmeye çalışanların politikaları boşadır. Mücadeleden aldığımız güçle bize dayatılmak istenen, teslimiyete, ihbarcılığa, karşı biz kadınlar biliyoruz ve inanıyoruz ki bu saldırıyı yine bizim gücümüz ve mücadelemiz püskürtecektir” diye konuştu.

“ŞAHSIMA YAPILAN ONURSUZLUĞU REDDEDİYORUM”

Kendisine yönelik saldırının ses çıkartan herkese yönelik olduğunu belirten Betül Koca, “Uzun süredir üzerimde olan şantajlar, tehditler tacizler boşadır. Biz bu mücadeleyi seçerken zaten asla vazgeçmeyeceğimizi bilerek bu yolu seçmiş olduk. Tek tek uğraşmanız boşunadır. Çünkü biz yılmamayı, dik durmayı, onurlu olmayı öğrendik. Şahsıma yapılmış bu onursuzluğu, saldırıyı reddediyorum, mücadelemden de asla taviz vermeyeceğimi söylemek istiyorum” diye konuştu.

“SON DÖNEMDE BU TARZ VAKALAR ARTTI”

İHD Ankara Şube yöneticisi Nuray Çevirmen, Koca’nın polisler tarafından tehdit ve taciz edildiğine dair başvurusunu kendilerine yaptığını belirterek, taciz ve tehdidin ortadan kalkması için kurum olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Son dönemlerde bu tarz vakaların arttığına dikkat çeken Çevirmen, bunun insan haklarına ve insan onuruna aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi. Çevirmen, “Kimisine ajanlık, kimisine Betül’ün yaşadığı gibi işlemler uygulanıyor. Kaçırılma vakaları da alıyoruz. Ailelerden ve kendileri tarafından yapılan başvurular da var. Öncelikle bunların soruşturulmasını ve ilgili olan kişilere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması talep ediyoruz” dedi.

Basın toplantısına katılan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Koca’nın yaşadığının ilk defa karşılaştıkları bir sorun olmadığını belirterek bu tür olayların hiçbir kadını mücadeleden vazgeçirmediğini belirtti. Günay, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)