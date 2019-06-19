BES İzmir Şubesi: Yargı emekçisi olmadan reform olmaz

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili emekçilerin taleplerini ifade etmek üzere basın toplantısı düzenledi.

BES Şube binasında yapılan açıklamayı Şube Başkanı Mustafa Güven okudu. Güven, "Yargı emekçileri her reform paketi açıklandığında 'Acaba bizim de sorunlarımıza çözüm getirilir mi' beklentisine girmektedir. Ancak yardımcı yargı personeli olarak nitelenen yargı emekçilerinin ekonomik, özlük, sosyal haklarına yönelik sorunlar bu paketlerde kendilerine yer bulamamaktadır. Oysaki yargı emekçisini gözardı eden bir reformun yargının kanayan sorunlarına çözüm olamayacağı aşikardır" dedi.

Özellikle son dönemlerde yapılan hakim-savcı atamalarıyla birlikte adliyelerde mobbingin yoğun olarak yaşandığını söyleyen Güven, "Mobbingin önlenmesi için kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenlemelerin yapılması, yargıdaki en büyük reformlardan birisi olacaktır" diye konuştu. Yargı emekçilerinin diğer taraftan da disiplin hükümleriyle kıskaç altına alındığını, çoğunlukla iş yoğunluğundan kaynaklanan en küçük hatada disiplin soruşturması açılabilmekte, hiçbir savunma alınmadan en hafifinden yer değiştirme uygulamasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, son alarak taleplerini sıraladı:

Mobbing, baskı vb. uygulamalara son verilsin.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuurllları ile Mobbing İzleme Kurulları oluşturulsun.

Yargı emekçilerinin ekonomik kayıpları karşılansın. Temel ücretler artırılsın.

Yargı emekçilerine iş-görev-risk tazminatları verilmelidir.

Kariyer meslek olarak planlanmasından vazgeçilerek, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla kurum içinden atamalara devam edilmelidir.

Personel alımında ve Görevde Yükselme Sınavlarında Mülakat değil Liyakat esas alınsın.

Farklı Statüde çalışma biçimlerimi kalıdırlarak tüm yargıda kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

Zorunlu fazla mesai ve nöbetlerin karşılığında yasal izin hakkının kullanımı sağlanmalıdır.

Personel yer değişikliklerinde objektif kriterler esas alınmalı, ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.

Sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar, psikolog, pedagog vb. uzman kadroların daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması ve mesleki görev tanımlarına uygun olarak yargı hizmetinde tanımlanmaları gerekmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin sendikaya üyelikleri engellemeden derhal vazgeçilmelidir.

BES Kadın sekreteri ve yargı çalışanı Fatma Arslan da örgütlü mücadelenin önemine değinerek "Herkesi BES'te örgütlenmeye davet ediyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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