Hakkını savunan İZENERJİ işçileri hakim karşısına çıktı

İzmir’de Genel-İş üyesi İZENERJİ işçilerinin polis saldırısına maruz kaldığı toplusözleşme eylemine katılan 24 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

TİS görüşmelerinin bir an önce başlatılması amacıyla Genel İş İzmir 2 No’lu Şubenin, 11 Ocak Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapacağı basın açıklamasına polis saldırmış, olaydan sonra İzmir’deki tüm Genel-İş üyeleri hayatı durdurmuştu.

Daha sonra DİSK Ege Bölge Temsilcisi, Genel İş İzmir 1, 2, 3, 5 ve 7 No’lu Şube Başkan ve yöneticileri, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi, Lastik-İş Şube Yöneticisi, Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Yöneticisi ve İZENERJİ işçilerine “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması İzmir Adliyesi 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sendikacılar ve işçiler hazır bulunurken, eylem esnasında yaralandığını iddia ederek şikayetçi olan üç polisten ikisi hazır bulundu.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK POLİS SALDIRDI”

İşçiler ve sendikacılar ifadelerinde, izinsiz bir yürüyüş gerçekleştirmediklerini, yapılacak basın açıklamasından emniyet güvenlik şube amirliğinin haberi olduğunu dile getirdi. İfadelerde, “Demokratik hakkımızı kullanmaya çalışırken hiçbir uyarı yapılmadan polis müdahale etti. Bizim polislere karşı fiziki bir saldırımız olmadı ama polisler cop ve gazla saldırdı. Darbedildik ve aşırı gazdan dolayı yaralananlar oldu. Haksız yere sert müdahalede bulunanlardan bizler şikayetçiyiz. Üstümüze atılan suçları kabul etmiyoruz” dedi. Ayrıca belediye binası içine de gaz bombalarının atıldığını belirten işçiler ve sendikacılar, polisin orantısız bir şekilde müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

Darbedildiklerini iddia eden müşteki polis memurları ise “Yürüyüşe geçtiler ve çevik kuvvet müdahale etti. Daha sonra tekrar toplandılar ve biz duruyorken kalabalık halde üstümüze geldiler. O sırada darbedildik” dedi. Polisler kendilerini darbettiklerini iddia ettikleri kişileri ise görmediklerini ve tespit edemediklerini söyledi.

İşçilerin ve sendikacıların avukatları da büyükşehir belediyesi halk girişi ve başkanlık kapısı arasında yürüyüş yapılabilecek bir mesafenin olmadığına dikkat çekerek, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca savunmalar için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, basın açıklamasının emniyet müdürlüğüne yazılı ya da sözlü olarak bildirilip bildirilmediğine dair yazı yazılmasına karar verirken keşif talebini reddetti. Mahkeme 8 Ekim tarihine ertelendi. (İzmir/EVRENSEL)