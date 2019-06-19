19 Haziran 2019 15:12

Ankapark'ta "sen misin maaş isteyen" deyip işten attılar

Ankapark'ta aylardır yatmayan ücretleri için seslerini yükselten işçiler işten çıkarıldı.

Ankapark'ta "sen misin maaş isteyen" deyip işten attılar

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Yapımı ve maliyeti tartışmalara neden olan Ankapark'ta işten çıkarmalar sürüyor. Ücretlerin ödenmemesi ve işten çıkarmalarla Evrensel'in gündeme getirdiği Ankapark'ta, işçilerin ücret talebini yükseltmesi üzerine çoğu peyzaj bölümünde olmak üzere 30'a yakın işçi işten atıldı. Yaşananları Evrensel'e aktaran işçiler, maaşların uzun süre yatmaması sebebiyle işyerinde huzursuzluğun arttığını, işçilerin seslerini yükseltmeye başlaması nedeniyle patronun bu şekilde kendince önlem aldığını anlattı.

    ŞEFLER "KİM HAKKINI ARAYACAK" DİYE DENEDİ

    Ayrıca müdürlük kimlerin hakkını aramak istediğini öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Şeflerin "Kimler hakkını arayacak?" diye kendilerini denediğini anlatan bir işçi, bazı şeflerin önce “Maaşınız yatmıyorsa hakkınızı arayın” deyip ardından “Senin işten çıkışını vereceğiz” dediğini anlatarak, yönetimin bu şekilde işçilerin hakkını aramasının önüne geçtiğini söyledi.

    Diğer yandan Nisan ayı maaşı denilerek kısmi ödeme yapıldığını anlatan işçiler, işten çıkarılanlar arasında bu parayı bile alamayan arkadaşları olduğu dile getirdi. Yine işten çıkış sırasında kendilerine feragatname imzalatılmaya çalışıldığını belirten işçiler, hiçbir kağıdı imzalamadıklarını aktardı. İşten atılma sebebinin yatırılmayan ücretlerini talep etmeleri olduğunu belirten işçiler, “Sırf maaş almadan işe çıkmayız dedikleri için arkadaşlarımız işten çıkarıldılar” dedi.

    Ankapark'ta işçiyi 'oyuncak' ettiler

    Ankapark'ta işçiyi 'oyuncak' ettiler

    Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ankapark’ta çalışanlar bayramı parasız geçirdi

    Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ankapark’ta çalışanlar bayramı parasız geçirdi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir’de LGBTİ+ Onur Haftası yasağı kaldırıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçilmişe makamı kim veriyor; halk iradesi mi Erdoğan mı?

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Seçim öncesi son düzlükte vaziyet

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Tarihi tartışma

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yalan üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Panzer davasında polise verilen 2 yıl hapis cezası para cezasına çevrildi
    Panzer davasında polise verilen 2 yıl hapis cezası para cezasına çevrildi

    Silopi'de evlerine giren panzerin altında kalan iki çocuğun ölümüne ilişkin davada polise verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası para cezasına çevrildi, amir ise beraat etti.

    Ankapark'ta "sen misin maaş isteyen" deyip işten attılar
    Ankapark'ta "sen misin maaş isteyen" deyip işten attılar

    Ankapark'ta aylardır yatmayan ücretleri için seslerini yükselten işçiler işten çıkarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Siverek’te “arazi anlaşmazlığı çatışması” değil “Katliam” iddiası
    Siverek’te “arazi anlaşmazlığı çatışması” değil “Katliam” iddiası

    Urfa'nın Siverek ilçesinde haber ajanslarına "Arazi anlaşmazlığı çatışması" olarak yansıyan olayın katliam olduğu iddia edilirken suçlananlar arasında AKP'nin eski Milletvekili Zülfikar İzol da var.

    AYM, faili meçhul 11 yaşındaki çocuk için yapılan başvuruyu reddetti
    AYM, faili meçhul 11 yaşındaki çocuk için yapılan başvuruyu reddetti

    AYM, 1995'te Midyat’ta öldürülen 11 yaşındaki Fatma Erkan için yapılan başvuruyu “zaman aşımı” ve “adil yargılama hakkının ihlali yok” gerekçeleriyle reddetti.

    Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu alınacak
    Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu alınacak

    Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasında dosyadaki raporların yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi.

    Demirtaş: Cemaat bizi sevmiyordu, mesela Binali Yıldırım’ı çok seviyordu
    Demirtaş: Cemaat bizi sevmiyordu, mesela Binali Yıldırım’ı çok seviyordu

    HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugünkü duruşmasında “O dönemde Cemaat bizi sevmiyordu. Ama kimi seviyordu? Mesela Binali Yıldırım’ı çok seviyordu” dedi.

    Beylikdüzü'de atılan işçiler için eylem: PTT’de atılan işçiler geri alınsın
    Beylikdüzü'de atılan işçiler için eylem: PTT’de atılan işçiler geri alınsın

    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde işten atılan 9 işçi için İletişim-İş'in çağrısıyla basın açıklaması yapıldı. Dağıtım Merkezi Müdürü, açıklamaya katılmak isteyen işçileri tehditle engelledi.

    Erdoğan seçim öncesi son kozunu oynuyor: Sert söylemleriyle yeniden başrolde
    Erdoğan seçim öncesi son kozunu oynuyor: Sert söylemleriyle yeniden başrolde

    Seçime günler kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden strateji değiştirdi. Erdoğan, sert ithamları ve kutuplaştırıcı söylemiyle yeniden başrole soyunurken siyaset meydanında gerginliğin dozu arttı.

    GÜNCELLENDİ
    "95 cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları"nı Yönetmen Ayşe Adanalı ile konuştuk
    "95 cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları"nı Yönetmen Ayşe Adanalı ile konuştuk
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    Genç mühendisler Adana’da "Tek kişilik şehir" oyununu sahneledi
    Genç mühendisler Adana’da "Tek kişilik şehir" oyununu sahneledi
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    AKP, ev ziyaretlerinde “İmamoğlu Rum, cenaze yıkanmasın istiyor” diyor
    AKP, ev ziyaretlerinde “İmamoğlu Rum, cenaze yıkanmasın istiyor” diyor

    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul’da ev ziyareti yapan AKP’lilerin Ekrem İmamoğlu için “Kendisi Rum… İsraftan söz ettiği cenazelerimizin yıkanmaması” dediğini iddia etti.

    İsmail Küçükkaya, The Marmara otele dava açacak
    İsmail Küçükkaya, The Marmara otele dava açacak

    İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiğine dair görüntüleri medyaya servis eden The Marmara otele dava açacaklarını açıkladı.

    Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Erdoğan | "Yarın medyada" dediği haber manşetlerde
    Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Erdoğan | "Yarın medyada" dediği haber manşetlerde

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınına ilişkin gazetelerin yayınlayacağını söylediği haber bugün iktidara yakın basının manşetlerinde yer alıyor.

    İnşaat işçileri: Sırtımızdan geçinenler hak isteyince zor kullanıyor
    İnşaat işçileri: Sırtımızdan geçinenler hak isteyince zor kullanıyor

    Suudi Arabistan’da bulunan Türkiyeli inşaat işçilerinin grevi üçüncü gününde de devam ediyor.

    Emek Partisi: Düşmanlık değil kardeşlik, ırkçılık değil eşitlik
    Emek Partisi: Düşmanlık değil kardeşlik, ırkçılık değil eşitlik

    Emek Partisi, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü ile ilgili yaptığı açıklamayla işçi sınıfına hep birlikte yaşanabilir bir dünya için mücadele ve örgütlenme çağrısı yaptı.

    AİHM vekilliği düşürülen HDP'liler için Türkiye'den savunma istedi
    AİHM vekilliği düşürülen HDP'liler için Türkiye'den savunma istedi

    AİHM, Anayasa'da yapılan geçici değişiklikle milletvekillikleri düşürülen HDP’li 4 eski milletvekili için Türkiye'den savunma istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Trabzon'da HES borusu patladı: 4 ölü, 6 kayıp aranıyor
    Trabzon'da HES borusu patladı: 4 ölü, 6 kayıp aranıyor

    Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında bir mahalle sular altında kaldı. 4 kişi öldü, 6 kayıp aranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi

    İGA çalışanı İbrahim Layık'ın, instagram hesabında "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" yazdıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtildi. Ailesi ise iş cinayetinden şüpheleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Haziran 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Haziran 2019 Çarşamba

    23 Haziran'da yapılacak İBB seçimi, Erdoğan'ın açıklamaları, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının yankıları ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyor
    Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyor

    AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyor.

    AKP’li belediyenin aldığı 37.5 ton etin borcu yeni CHP’li belediyeye kaldı
    AKP’li belediyenin aldığı 37.5 ton etin borcu yeni CHP’li belediyeye kaldı

    Samsun’un Atakum ilçesinde AKP döneminde alınan 37.5 ton lop et için Yalı Kafe ve Seyir Terası’nda haciz işlemi yapıldı.

    Emek Partisi: Tek adam rejimine oy yok, demokrasi mücadeleyle gelecek
    Emek Partisi: Tek adam rejimine oy yok, demokrasi mücadeleyle gelecek

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros: 31 Mart’ta açık bir mesaj veren seçmenin bu mesajı daha güçlü tekrarlama potansiyeli var ve bu mesaj tek adam yönetiminin sınırlandırılmasıdır.

    AKP’den kanun teklifi: OSB’ler okul açıp, çocuk işçi çalıştırabilecek
    AKP’den kanun teklifi: OSB’ler okul açıp, çocuk işçi çalıştırabilecek

    Teklif hakkında görüştüğümüz Eğitim Sen MYK üyesi Özgür Bozdoğan, "Çocuk işçiliği engellemesi gereken MEB aksine çocuk işçiliği teşvik ediyor" dedi.

    Kayyumun borcu ödenemiyor: Bütçe yok, hurdadan araç yapmak zorunda kaldılar
    Kayyumun borcu ödenemiyor: Bütçe yok, hurdadan araç yapmak zorunda kaldılar

    Hakkari Yüksekova'da kayyumun bıraktığı 608 milyon lira borç belediyeyi hizmet veremez hale getirdi.

    CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimi kaybetmenin faturasını moderatöre kesecekler
    CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimi kaybetmenin faturasını moderatöre kesecekler

    Faik Öztrak, AKP'nin seçimi kaybetmesi durumunda faturanın ortak yayına moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya'ya kesileceğini ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?
    Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?

    TRT Haber'in konuğu olan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Beni niye çıkarmadınız?" diye sordu.