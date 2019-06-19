Ankapark'ta "sen misin maaş isteyen" deyip işten attılar

Birkan BULUT

Ankara

Yapımı ve maliyeti tartışmalara neden olan Ankapark'ta işten çıkarmalar sürüyor. Ücretlerin ödenmemesi ve işten çıkarmalarla Evrensel'in gündeme getirdiği Ankapark'ta, işçilerin ücret talebini yükseltmesi üzerine çoğu peyzaj bölümünde olmak üzere 30'a yakın işçi işten atıldı. Yaşananları Evrensel'e aktaran işçiler, maaşların uzun süre yatmaması sebebiyle işyerinde huzursuzluğun arttığını, işçilerin seslerini yükseltmeye başlaması nedeniyle patronun bu şekilde kendince önlem aldığını anlattı.

ŞEFLER "KİM HAKKINI ARAYACAK" DİYE DENEDİ

Ayrıca müdürlük kimlerin hakkını aramak istediğini öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Şeflerin "Kimler hakkını arayacak?" diye kendilerini denediğini anlatan bir işçi, bazı şeflerin önce “Maaşınız yatmıyorsa hakkınızı arayın” deyip ardından “Senin işten çıkışını vereceğiz” dediğini anlatarak, yönetimin bu şekilde işçilerin hakkını aramasının önüne geçtiğini söyledi.

Diğer yandan Nisan ayı maaşı denilerek kısmi ödeme yapıldığını anlatan işçiler, işten çıkarılanlar arasında bu parayı bile alamayan arkadaşları olduğu dile getirdi. Yine işten çıkış sırasında kendilerine feragatname imzalatılmaya çalışıldığını belirten işçiler, hiçbir kağıdı imzalamadıklarını aktardı. İşten atılma sebebinin yatırılmayan ücretlerini talep etmeleri olduğunu belirten işçiler, “Sırf maaş almadan işe çıkmayız dedikleri için arkadaşlarımız işten çıkarıldılar” dedi.

Ankapark'ta işçiyi 'oyuncak' ettiler