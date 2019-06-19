Mahir Ünal: Biz ‘Moderatör adaylarla görüşsün’ dedik

AKP’nin, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın ortak yayından önce görüşmesine yönelik tepkiler sürüyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İsmail Küçükkaya’nın “Adaylarla görüşmemi her iki partinin genel başkanları istedi. Binali Yıldırım’ın danışmanlarıyla da uzun bir görüşme yaptım, hatta birlikte yemek yedik” açıklamasını doğruladı: Biz ‘moderatör adaylarla görüşsün’ dedik ama buradaki sorun İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Yıldırım’la görüşmemesi.”

CNNTÜRK yayınına katılan Ünal özetle şunları söyledi:

“HALK DİLİNDE BUNA ÇALMA DİYORUZ”

(31 Mart seçimleri) “16 bin oy yer değiştirdiğine göre, halk dilinde buna çalma diyoruz. Çalınan 16 bin oy Yıldırım’ın hanesine yeniden yazıldı.”

(Ordu Valisine hakaret iddiası) “Ben valiye basit dedim diyen ama bütün görüntülerde valiye açık bir şekilde hakaret ettiği görülen bir aday… Ortaya çıkmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakarak bütün yayınlarda bunu açık bir şekilde inkâr etmeyi seçti. Dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde çekinmeyen bir profille karşı karşıyayız. Bu siyasetin değil ahlakın konusu olarak görüyorum.”

(İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu görüşmesi) “Moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün, dedik. Burada asıl sorun şu; Yıldırım Beyle görüşmedi. Buradaki ahlaki sorun İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Yıldırım’la görüşmemesi.”

“Moderatör adaylarla görüşsün dedik. Buraya kadar bir sorun yok. 11 Haziran’da CHP Adayı Yıldırım’ın soruları istediğini açıkladı. 11 Haziran’da soruları istediğini iddia edince, ki böyle bir şey söz konusu değil, bu iddiadan sonra moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair, görüşmediğine dair açıklamaları oldu. Engin Altay ve ben, Küçükkaya ile bir toplantı yapalım dedik. Küçükkaya 12:10 gibi toplantıya katıldı. Biz bu toplantıda kaç soru olduğunu konuştuk. Bunları konuşmamız gerekiyordu. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyordu. İlk defa böyle bir şey gerçekleştiği için biz çerçeveyi belirlemek istedik. Çarşamba günü yaptığımız görüşmede adaylarla yalnızca telefonda görüşeceğini söylemişti. Şimdi ben görüyorum ki bir gün sonra İmamoğlu ile görüşmüş.” (HABER MERKEZİ)