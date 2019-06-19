Gazetecilerden ilik nakli bekleyenler için 5 kentte kan ve ilik bağışı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ilik nakli bekleyenler için 20 Haziran’da 5 kentte kan ve ilik bağışında bulunacaklarını duyurdu. TGS'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı duyuruda “Gazeteciler umut oluyor! Öykü Arin ve ilik nakli bekleyen 1700 kişi için beş ilde kök hücre ve kan bağışında bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin