19 Haziran 2019 13:11
Gazetecilerden ilik nakli bekleyenler için 5 kentte kan ve ilik bağışı
Türkiye Gazeteciler Sendikası ilik nakli bekleyenler için 5 kentte kan bağışında bulunacak.
Öykü Arin Yazıcı
Fotoğraf: DHA
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ilik nakli bekleyenler için 20 Haziran’da 5 kentte kan ve ilik bağışında bulunacaklarını duyurdu. TGS'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı duyuruda “Gazeteciler umut oluyor! Öykü Arin ve ilik nakli bekleyen 1700 kişi için beş ilde kök hücre ve kan bağışında bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)
19 Haziran 2019
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