AKP’li belediyenin aldığı 37.5 ton etin borcu yeni CHP’li belediyeye kaldı

Samsun’un Atakum ilçesi eski belediye başkanı AKP’li İsak Taşçı döneminde seçimlere 46 gün kala, 37.5 ton lop et alımı yapıldığı ancak faturasının ödenmediği iddia edildi. Söz konusu eti belediyeye satan firma, faturanın ödenmemesi üzerine icra takibi başlattı. Belediyenin Seyir Terası ve Yalı Kafe’nin gelirlerine haciz işlemi yapıldı.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre; Atakum Belediye Başkanlığını AKP’li İsak Taşçı’dan devralan yeni CHP’li başkan Cemil Deveci ilginç bir borçla karşı karşıya kaldı. Seçimlerden önce, 8 Şubat ve 26 Mart 2019 tarihleri arasında Atakum Belediyesine bağlı İmar İnşaat Şirketi üzerinden belediyenin tesislerinde kullanılmak için Karadeniz Lezzet Hizmetleri Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nden 1 milyon 628 bin lira karşılığında 37.5 buçuk ton lop et alımı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Etlerin parası ödenmediği için alacaklı firma tarafından icra takibi başlatıldı. Alacaklı firmaya para ödenmeyince mahkemeden 1 milyon 154 bin liralık haciz kararı çıktı. Yalı Kafe ve Seyir Terasında Samsun İcra Dairesi’ne bağlı haciz memurları tarafından haciz işlemleri yapıldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Eti almışlar. Ortada et yok. 46 günde bu kadar eti yemelerinin imkânı yok” dedi. (HABER MERKEZİ)