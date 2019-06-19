Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Emek Partisi: Tek adam rejimine oy yok, demokrasi mücadeleyle gelecek

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros: 31 Mart’ta açık bir mesaj veren seçmenin bu mesajı daha güçlü tekrarlama potansiyeli var ve bu mesaj tek adam yönetiminin sınırlandırılmasıdır.