Erkan Baş'tan sandığa çağrı: AKP'nin karanlığına 'dur' demek için oy vereceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 23 Haziran seçimlerine ilişkin sandığa gitme çağrısı yaptı. Baş, "Biz sosyalistler komünistler de halkımızla birlikte AKP’ye dur diyeceğiz. AKP-Saray iktidarı yıkılacak ve kurtuluş umudu buradan filizlenecektir" dedi.

Baş, 23 Haziran İstanbul seçimleri için sandığa gitme çağrısı yaparak, "Halkımız 17 yıllık AKP karanlığına dur diyor. Sosyalistler, komünistler bu çağrıya duyarsız kalamaz ve öncülük etmek zorundadır. AKP gitmelidir ve işçi sınıfının mücadelesi sonrasında da devam edecektir" dedi.

Erkan Baş açıklamaları şöyle:

“Partimiz Türkiye İşçi Partisi’nin görüşünü birçok kez ifade etmiştik. Bu basın toplantısı vasıtasıyla son defa kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Türkiye’nin 17 yıllık AKP iktidarında bir karanlığa boğulmaya çalışılmaktadır. AKP- Saray iktidarında hakkını arayan işçiler yerlerde tekmelenmiş, grevleri yasaklanmış, barış savunucuları tutuklanmış, halklar birbirine düşman edilmiş, tren katliamlarında çocuğunu kaybeden annelere ‘şov yapıyorsunuz’ denilmiştir. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yahut şu içinde bulunduğumuz Meclis binasında yapılan israf, makam araçları, gerici derneklere, yandaş kurumlara aktarılan halkın paraları değil; İktidarda yer tutmuş her bir yönetici, cumhurbaşkanından, bakanına, belediye başkanına, köşe yazarına, özel şoförüne, çanak yalayıcısına kadar kendilerini ihya ettikleri bir rant düzeni kurmuşlardır. Halkımız 17 yıllık AKP karanlığına dur diyor. Sosyalistler, komünistler bu çağrıya duyarsız kalamaz ve öncülük etmek zorundadır. Biz sosyalistler komünistler de halkımızla birlikte AKP’ye dur diyeceğiz. AKP-Saray iktidarı yıkılacak ve kurtuluş umudu buradan filizlenecektir. AKP gitmelidir ve işçi sınıfının mücadelesi sonrasında da devam edecektir. Her kim gider ve yerine kim gelirse gelsin işçi sınıfının eşitlik, özgürlük mücadelesi ne yeni başlamıştır ne de Pazar günü son bulacaktır. AKP’yi devireceğiz ve sosyalist iktidar mücadelemizi geriye düşürmeden sürdüreceğiz.” (HABER MERKEZİ)

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