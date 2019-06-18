Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber’de Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında bugüne kadar TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterirken, "Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de? Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız?" diye sordu.

TRT Haber canlı yayınına katılan İmamoğlu, Er ve Bursalı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonuna alınmaması üzerine başlayan tartışmalardan, Selahattin Demirtaş'ın bugünki açıklamalarına ilişkin pek çok soruyu yanıtlayan İmamoğlu, TRT'yi de eleştirdi.

"BENİ NİYE ÇIKARMADINIZ?"

Kendisine Ordu Valisi'ne hakaret edip etmediği sorulan İmamoğlu, "Etmedim" yanıtını verdi. "Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi. Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de?" diye soran İmamoğlu, "Bu sefer özellikle çağırdınız. Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız? Burası benim ha, 82 milyon insanın. Buranın idari anlayışını görevini ben anlamam, ama burası benim, 82 milyondan bir insanım. Ben miting yapmadım Karadeniz'de. 1,5 gün kaldım orada. Yüz binlerce insan 21 noktada beni ağırladı. Saniyelerle gösterdiniz ama bu kısmı dakikalarca... Beni niye çıkarmadınız? İmamoğlu'nu niye çağırmadınız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Konunun öyle bir münazaraya dönüştüğünü bilseydim benim ne işim var VIP'de. Ben apronda binlerce insanı dizer miyim? Benim ne işim var VIP'de. Filmi geri sarsak, olaydan haberdar olsak, giderdim normal hatlardan çıkar binerdik uçağımıza." dedi.

"DEMİRTAŞ KARDEŞLİKTEN, BARIŞTAN BAHSEDİYOR"

"Sn. Demirtaş'ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel. Kardeşlikten, barıştan, huzurdan bahsediyor. Açıklamalarının sonunda verdiği destek de güzel. Kimin için veriyor? HDP'liler için. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? HDP'li seçmenlere 'terörist dendi, sorguladınız mı bunu? Saadet Partililere hain dendi, Millet İttifakı'na oy verenlere zillet dendi. Hiç sorguladınız mı bunu? Sn. Demirtaş'ın yargılaması devam ediyor. Yargılaması devam eden şahsa yönelik benden yorum istemeniz... Sn. Yıldırım bugün şikayet ediyor HDP'den. HDP kim terörist mi? (Duran Kalkan da açıklama yaptı) Sizce bir terörist sizin için açıklama yapsa bu kimin ekmeğine yağ sürer? Siz terörist örgütünün her söylemine cevap verir misiniz? Bir terör örgütünün benim için konuşursa hangi hain benim için bunu yaptı diye düşünürüm."

İmamoğlu, HDP’nin Millet İttifakı içinde olmamasına karşın destek verdiğinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

“Sayın Demirtaş içeride. Suçlu mu? Kararı çıktı mı ben bilmiyorum. Yargılaması devam ediyor. Yargılama süreci devam eden bir kişiyle ilgili benden bir yorum istiyorsanız benim işim değil hukukun işi. Kaldı ki bu ülkede Genelkurmay Başkanına ‘terörist’ denildi ve içeri atıldı. Ben duruşmalarına gittim. Onun için yargılanması devam eden süreçle ilgili benden şahsına ait bir… Benim üzüntüm Sayın Yıldırım’ın açıklamaları. Sayın Yıldırım İYİ Partililere, ülkücü kardeşlerine şikayet ediyor. Kimi, HDP’yi. HDP’li kim? Terörist mi? HDP’li benim dostum, kardeşim. Vatandaş. Kürt vatandaşım.”

"BAŞARISIZLIĞI KAPATMAK İÇİN GÜNDEM YARATIYORLAR"

İmamoğlu ayrıca, ortak canlı yayın öncesinde Küçükkaya ile görüştüğünü doğrulayarak, “İsmail Küçükkaya ile görüştüm ancak yayına ilişkin olarak bir görüşme olmadı. Başarısızlığı kapatmak için gündem yaratıyorlar” dedi.

"BEN İSRAFI ÖNLEYECEĞİM"

İmamoğlu'nun Sayıştay raporuna ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Benim Sayıştay'ın açıklamasındaki gibi bir iddiam yok ki. Milyonlarca lira iddiamız yerinde, biz yerimizde duruyoruz. Sayıştay raporunda süreç tariflenir, hesap yapılmaz. Beylikdüzü'nde ben belediye başkanı olduğumda Sayıştay geldi. Kaç yıl üzerine biliyor musunuz? 12 yıl. Ben Sayıştay denetiminden geçtim. Beş yıldır denetimden geçen bir belediye başkanıyım, tek bir mahkeme olmadı, tek bir olumsuz karar olmadı. 6 Mayıs kararından sonra acaba İmamoğlu'yla alakalı bir şey bulabilir miyiz diye Beylikdüzü'nde bir müfettişi görevlendirdiler, 20-25 gündür çalışıyorlar. Zaten ben tehdit görmüş bir belediye başkanıyım. Sayıştay raporunda benim iddiam üzerine giden bir şey yok. (İmamoğlu ortak yayındaki Sayıştay konuşmasını gösteriyor) Uzmanlar çalışıyor. Böyle hesaplıyoruz.

"Bahsettiğimiz şey israf. Bir örnek vereyim. Kötü mali yönetim. 5 yılda İBB'nin borcu 5 kat artıyor. Yani 26,7 milyar TL. Örneğin bütçe açığı 18 kat artmış, 3,7 milyar TL. Bütün hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Biz israfla ilgili belge açıklamıştık, demiştik ki, bir damacana su, belediyenin şirketinden markette gidip alıyorsunuz 9 TL, belediyeye 60 bin tane alıyorsunuz 9,5 TL'den. Uygulanmamış projelere 260 milyon TL harcanmış. Uygulayacağınız proje olur, rafa koyar, uygularsınız. İstanbul'a yeni adalar diye bir proje. Bunun bütçesi 2 milyon 750 bin dolar. İBB'nin bir lojmanı var, dedim gidin gösterin, gittik. Koca bir lojman, içi şatafat, vesaire. 60 dönüm arazinin içinde, kullanılmıyor da doğru dürüst. Havuzu var, olimpik yüzme havuzu, bunları geçiyorum, dedim ki burada kaç kişi çalışıyor, sadece oradaki güvenlik görevlisi 39. Orada 100'e yakın insan çalışıyor. Senelik gideri 100 milyon lira. Ben israfı önleyeceğim. Bu şehrin parasını israfla birlikte çar çur etmeyeceğim."

"İBB iyi çalışıyor. Hâlâ israf yapıyorlar. İddialarımız var, rakibimizin de var. Vali Bey şu an vekil orada. Sn. Vali Bey bütün bilboardlara israf yapmadığınıza dair afişleri siz mi astırdınız? Birkaç milyon tutar o. İBB çalışanlarına hiçbir sözüm yok. Ama oradaki bir avuç insan işine baksın. Bu ülkenin uzlaşmaya, barışmaya, buluşmaya ihtiyacı var. Geçmişte Sn Cumhurbaşkanı'na muhtar bile olamaz dediler. Bu milletin iradesi onu belediye başkanı da yaptı, cumhurbaşkanı da. Benimle ilgili kim bilir neler söylenecek biliyorum. Ben seçildikten sonra bunların hepsi unutulacak. Bu saldırılar bizim göreve hazır olduğumuzu hazmedemeyenlerin saldırılarıdır. Ben Sn. Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ziyaret ettim, keyifli bir sohbet yaptık. Onu İBB'de de ağırlayacağım." (HABER MERKEZİ)

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