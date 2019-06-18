18 Haziran 2019 00:26

Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?

TRT Haber’in canlı yayın konuğu olan İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Görsel, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı TRT Haber'in canlı yayınının ekran alıntısıdır

    • Paylaş

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber’de Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında bugüne kadar TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterirken, "Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de? Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız?" diye sordu.

    TRT Haber canlı yayınına katılan İmamoğlu, Er ve Bursalı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonuna alınmaması üzerine başlayan tartışmalardan, Selahattin Demirtaş'ın bugünki açıklamalarına ilişkin pek çok soruyu yanıtlayan İmamoğlu, TRT'yi de eleştirdi.

    "BENİ NİYE ÇIKARMADINIZ?"

    Kendisine Ordu Valisi'ne hakaret edip etmediği sorulan İmamoğlu, "Etmedim" yanıtını verdi. "Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi. Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de?" diye soran İmamoğlu, "Bu sefer özellikle çağırdınız. Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız? Burası benim ha, 82 milyon insanın. Buranın idari anlayışını görevini ben anlamam, ama burası benim, 82 milyondan bir insanım. Ben miting yapmadım Karadeniz'de. 1,5 gün kaldım orada. Yüz binlerce insan 21 noktada beni ağırladı. Saniyelerle gösterdiniz ama bu kısmı dakikalarca... Beni niye çıkarmadınız? İmamoğlu'nu niye çağırmadınız?" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu, "Konunun öyle bir münazaraya dönüştüğünü bilseydim benim ne işim var VIP'de. Ben apronda binlerce insanı dizer miyim? Benim ne işim var VIP'de. Filmi geri sarsak, olaydan haberdar olsak, giderdim normal hatlardan çıkar binerdik uçağımıza." dedi.

    "DEMİRTAŞ KARDEŞLİKTEN, BARIŞTAN BAHSEDİYOR"

    "Sn. Demirtaş'ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel. Kardeşlikten, barıştan, huzurdan bahsediyor. Açıklamalarının sonunda verdiği destek de güzel. Kimin için veriyor? HDP'liler için. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? HDP'li seçmenlere 'terörist dendi, sorguladınız mı bunu? Saadet Partililere hain dendi, Millet İttifakı'na oy verenlere zillet dendi. Hiç sorguladınız mı bunu? Sn. Demirtaş'ın yargılaması devam ediyor. Yargılaması devam eden şahsa yönelik benden yorum istemeniz... Sn. Yıldırım bugün şikayet ediyor HDP'den. HDP kim terörist mi? (Duran Kalkan da açıklama yaptı) Sizce bir terörist sizin için açıklama yapsa bu kimin ekmeğine yağ sürer? Siz terörist örgütünün her söylemine cevap verir misiniz? Bir terör örgütünün benim için konuşursa hangi hain benim için bunu yaptı diye düşünürüm."

    İmamoğlu, HDP’nin Millet İttifakı içinde olmamasına karşın destek verdiğinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

    “Sayın Demirtaş içeride. Suçlu mu? Kararı çıktı mı ben bilmiyorum. Yargılaması devam ediyor. Yargılama süreci devam eden bir kişiyle ilgili benden bir yorum istiyorsanız benim işim değil hukukun işi. Kaldı ki bu ülkede Genelkurmay Başkanına ‘terörist’ denildi ve içeri atıldı. Ben duruşmalarına gittim. Onun için yargılanması devam eden süreçle ilgili benden şahsına ait bir… Benim üzüntüm Sayın Yıldırım’ın açıklamaları. Sayın Yıldırım İYİ Partililere, ülkücü kardeşlerine şikayet ediyor. Kimi, HDP’yi. HDP’li kim? Terörist mi? HDP’li benim dostum, kardeşim. Vatandaş. Kürt vatandaşım.”

    "BAŞARISIZLIĞI KAPATMAK İÇİN GÜNDEM YARATIYORLAR"

    İmamoğlu ayrıca, ortak canlı yayın öncesinde Küçükkaya ile görüştüğünü doğrulayarak, “İsmail Küçükkaya ile görüştüm ancak yayına ilişkin olarak bir görüşme olmadı. Başarısızlığı kapatmak için gündem yaratıyorlar” dedi.

    "BEN İSRAFI ÖNLEYECEĞİM"

    İmamoğlu'nun Sayıştay raporuna ilişkin açıklamaları ise şöyle:

    "Benim Sayıştay'ın açıklamasındaki gibi bir iddiam yok ki. Milyonlarca lira iddiamız yerinde, biz yerimizde duruyoruz. Sayıştay raporunda süreç tariflenir, hesap yapılmaz. Beylikdüzü'nde ben belediye başkanı olduğumda Sayıştay geldi. Kaç yıl üzerine biliyor musunuz? 12 yıl. Ben Sayıştay denetiminden geçtim. Beş yıldır denetimden geçen bir belediye başkanıyım, tek bir mahkeme olmadı, tek bir olumsuz karar olmadı. 6 Mayıs kararından sonra acaba İmamoğlu'yla alakalı bir şey bulabilir miyiz diye Beylikdüzü'nde bir müfettişi görevlendirdiler, 20-25 gündür çalışıyorlar. Zaten ben tehdit görmüş bir belediye başkanıyım. Sayıştay raporunda benim iddiam üzerine giden bir şey yok. (İmamoğlu ortak yayındaki Sayıştay konuşmasını gösteriyor) Uzmanlar çalışıyor. Böyle hesaplıyoruz.

    "Bahsettiğimiz şey israf. Bir örnek vereyim. Kötü mali yönetim. 5 yılda İBB'nin borcu 5 kat artıyor. Yani 26,7 milyar TL. Örneğin bütçe açığı 18 kat artmış, 3,7 milyar TL. Bütün hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Biz israfla ilgili belge açıklamıştık, demiştik ki, bir damacana su, belediyenin şirketinden markette gidip alıyorsunuz 9 TL, belediyeye 60 bin tane alıyorsunuz 9,5 TL'den. Uygulanmamış projelere 260 milyon TL harcanmış. Uygulayacağınız proje olur, rafa koyar, uygularsınız. İstanbul'a yeni adalar diye bir proje. Bunun bütçesi 2 milyon 750 bin dolar. İBB'nin bir lojmanı var, dedim gidin gösterin, gittik. Koca bir lojman, içi şatafat, vesaire. 60 dönüm arazinin içinde, kullanılmıyor da doğru dürüst. Havuzu var, olimpik yüzme havuzu, bunları geçiyorum, dedim ki burada kaç kişi çalışıyor, sadece oradaki güvenlik görevlisi 39. Orada 100'e yakın insan çalışıyor. Senelik gideri 100 milyon lira. Ben israfı önleyeceğim. Bu şehrin parasını israfla birlikte çar çur etmeyeceğim."

    "İBB iyi çalışıyor. Hâlâ israf yapıyorlar. İddialarımız var, rakibimizin de var. Vali Bey şu an vekil orada. Sn. Vali Bey bütün bilboardlara israf yapmadığınıza dair afişleri siz mi astırdınız? Birkaç milyon tutar o. İBB çalışanlarına hiçbir sözüm yok. Ama oradaki bir avuç insan işine baksın. Bu ülkenin uzlaşmaya, barışmaya, buluşmaya ihtiyacı var. Geçmişte Sn Cumhurbaşkanı'na muhtar bile olamaz dediler. Bu milletin iradesi onu belediye başkanı da yaptı, cumhurbaşkanı da. Benimle ilgili kim bilir neler söylenecek biliyorum. Ben seçildikten sonra bunların hepsi unutulacak. Bu saldırılar bizim göreve hazır olduğumuzu hazmedemeyenlerin saldırılarıdır. Ben Sn. Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ziyaret ettim, keyifli bir sohbet yaptık. Onu İBB'de de ağırlayacağım." (HABER MERKEZİ)

    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir

    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir

    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm

    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm

    TRT, Demirtaş videosunu YouTube’dan kaldırttı: Telif mi, sansür mü?

    TRT, Demirtaş videosunu YouTube’dan kaldırttı: Telif mi, sansür mü?

    TRT sansürü Meclis'e taşındı: Halkın televizyonu adil ve eşit olmalı

    TRT sansürü Meclis'e taşındı: Halkın televizyonu adil ve eşit olmalı

    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı

    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı

    Ekrem İmamoğlu "Temiz dernekler" vurgusu yaptı, TÜRGEV "Özür dile" dedi

    Ekrem İmamoğlu "Temiz dernekler" vurgusu yaptı, TÜRGEV "Özür dile" dedi

    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek

    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek

    14 maddede Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınından öne çıkanlar

    14 maddede Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınından öne çıkanlar

    Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri: "İstanbul'da hayatı kolaylaştıracak çözümler"

    Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri: "İstanbul'da hayatı kolaylaştıracak çözümler"

    Erdoğan bu kez mazbata için şart koştu: Validen özür dilemezse o göreve gelemez

    Erdoğan bu kez mazbata için şart koştu: Validen özür dilemezse o göreve gelemez

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Fenerbahçe Üniversitesinde akademisyenler "bölüm kapanacak" diye işten çıkarıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Tarihi buluşma ‘kırılma’nın değil yenilginin işaretini verdi!

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Tartışmanın tek kazananı masadaki saat

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Dağ fare doğurdu!..

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "Yüzyılın anlaşması": Barış değil, işgal planı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sosyalistler 64 Rum Sürgününü ne zaman anacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Başakşehir’den geriye kalan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimini kaybetmenin faturasını moderatöre kesecekler
    CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimini kaybetmenin faturasını moderatöre kesecekler

    Faik Öztrak, AKP'nin seçimi kaybetmesi durumunda faturanın ortak yayına moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya'ya kesileceğini ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?
    Ekrem İmamoğlu'dan TRT'ye "sansür" tepkisi: Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz?

    TRT Haber'in konuğu olan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Beni niye çıkarmadınız?" diye sordu.

    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin
    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin

    İlik nakli bekleyen Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için bağışlanan kan örneklerinin bir an önce incelenmesi talep edildi.

    İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında seferler yağış nedeniyle durduruldu
    İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında seferler yağış nedeniyle durduruldu

    Sakarya'da sağanak nedeniyle Ankara-İstanbul YHT hattında seferler durduruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Polisin üzerlerine ateş açtığı Suudi Arabistan'daki işçiler açıklama yaptı
    Polisin üzerlerine ateş açtığı Suudi Arabistan'daki işçiler açıklama yaptı

    Suudi Arabistan’da Baytur inşaat firmasına ait şantiyede hakları için grev yapan ve polisin üzerlerine ateş açtığı işçiler açıklama yaptı, "Hakkımızı alana kadar yılmayacağız" dedi.

    İBB seçime günler kala sosyal yardımı 100 liradan 400 liraya çıkardı
    İBB seçime günler kala sosyal yardımı 100 liradan 400 liraya çıkardı

    Seçime az bir zaman kala, İBB'nin "sosyal yardım kartları"na yüklediği 100 liralık yardımın 400 liraya çıkarıldığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trabzon'da HES borusu patladı: 6 ölü, 1 yaralı, 7 kişi için kayıp ihbarı var
    Trabzon'da HES borusu patladı: 6 ölü, 1 yaralı, 7 kişi için kayıp ihbarı var

    Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında bir mahalle sular altında kaldı. 6 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde taşeron olarak çalışan 9 işçi işten atıldı
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde taşeron olarak çalışan 9 işçi işten atıldı

    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde çalışan 9 taşeron işçi, kadroya geçmeyi beklerken gönderileri yok ettikleri iddiasıyla işten atıldı. İşçiler, iddiaların uydurma ve dayanaksız olduğunu söylüyor.

    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi

    ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin yaptırım tehdidi içeren mektubuna resmi yanıt mektubu 12 gün sonra gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar

    Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ile 24 Haziran'da görülmeye başlanacak Gezi davasını konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi

    İGA çalışanı İbrahim Layık'ın, instagram hesabında "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" yazdıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtildi. Ailesi ise iş cinayetinden şüpheleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4

    Sanayi üretimi nisan ayında beklenenden daha fazla bir düşüş göstererek yüzde 4 geriledi.

    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek
    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yu hedef almayı sürdürüyor: Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Herkes yerini haddini bilecek

    GÜNCELLENDİ
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?

    İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak programının ardından tartışılan Sayıştay raporlarına dair detaylar, tarafların açıklamaları ne oldu?

    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"
    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"

    Dersim’de hayvanlarını otlamaya götüren ve günlerdir haber alınmayan Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarına katılanlar, çalışmalarda daha profesyonel ekiplere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok

    Yıldırım ile İmamoğlu’nun ortak yayınında Yıldırım’ın vakıflarla ilgili “Deterjanla yıkayarak mı karar vereceğiz?” yanıtı vakıflara aktarılan büyük paraları yeniden gündeme getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!

    Esenyurt’ta konuştuğumuz pazara giden kadınlar ellerindeki 20 lirayı göstererek isyan etti: Tenceremiz kaynamıyor. 20 lirayla pazara gidiyorum böyle şey olur mu?

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor
    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor

    HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: ‘Tutukluluk esas olmamalıdır’ diyen Erdoğan, benim için ‘Ne tahliyesi ya’ demişti.

    GÜNCELLENDİ
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

    Futboldan men cezası alması sonrası UEFA başkanlığından ayrılan Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?
    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?

    CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Binali Yıldırım’ın İstanbullu 10 milyon seçmene gönderdiği mektupların masraflarını TBMM gündemine taşıdı.

    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı
    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı

    ‘Demokrasi Kazanacak’ kampanyası kapsamında açılan stantta bulunan ‘Bir aşk hikayesi dediler, talan hikayesi çıktı’ yazılı afişe polisler el koydu.

    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat
    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat

    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının ek kuvvet talebine karşılık yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim.

    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir
    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir

    Selahattin Demirtaş’tan İstanbul seçimleri çağrısı: Toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil, çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.