Fenerbahçe Üniversitesinde akademisyenler "bölüm kapanacak" diye işten çıkarıldı

Fenerbahçe Üniversitesinin "rutin uygulama" adı altında zorunlu izne çıkardığı öğretim görevlilerini, izinli oldukları zaman işten çıkardığı öğrenildi. Öğretim görevlilerine gönderilen tebligatlarda işten çıkarılma gerekçeleri "bölümün kapatılması" veya "bölüme az öğrenci alınacak olması" şeklinde ifade edildi. Üniversite yönetimi, işlerine son verdiği öğretim görevlilerinin yerine yeni akademisyen alımı yaptı. İşten çıkarılan öğretim görevlileri ise hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, Fenerbahçe Üniversitesi Nisan 2018’de öğretim görevlileri ile sözleşme yaptı. Bu süreçte üniversitenin yönetiminde bir takım değişiklikler oldu. Haziran 2018’de üniversitenin yönetimini Aziz Yıldırım’dan devralan Ali Koç, yönetim hakkını daha sonra Medicana grubuna devretti. Ancak öğretim görevlilerinin sözleşmeleri ile ilgili bir değişiklik olmadı. Nisan ayında sözleşme yapan akademisyenlerden bir kısmının sözleşme bitim tarihi süreci 31 Mart 2019, bir kısmının ise 30 Haziran 2019 olarak belirlenmişti. Üniversite, Mayıs 2019 içerisinde çeşitli fakültelerden öğretim görevlilerine “rutin uygulama” diyerek 15 günlük zorunlu izin verdi.

"KAPANACAK" DENİLDİ, İŞE ALIM YAPILDI

Kendilerine sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair rektör Ali Rıza Büyükuslu tarafından herhangi bir bilgi verilmediğini ifade eden akademisyenler, 31 Mayıs’ta aldıkları tebligat aracılığıyla işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini söyledi. Akademisyenlere giden tebligatlarda gerekçe olarak "bölümün kapanacağı" veya "bölüme az öğrenci alınacağı" ileri sürüldü.

Habere göre, üç kişinin işten çıkarıldığı İletişim Fakültesine Yükseköğretim Kurulunun kontenjan kararı beklenmeden yeni üç akademisyen alımı yapıldı.

Akademisyenler şunları söyledi : "Bizi çağırıp işten çıkarma konuşması bile yapmadılar. Üniversite Fenerbahçe Stadı’nın altında faaliyet yürütürken Ataşehir’de yeni bir bina yapılıyordu. Biz de oraya taşınmak için hazırlık içerisindeyken, ders programlarımızı hazırlarken böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hiçbir üniversiteye başvurmadan bekledik, yıllarımızı verdik ancak geleceğimiz rektörün iki dudağının arasından çıkan sözle belirleniyor. Eylül ayına kadar kadro bulmak da hepimiz için çok zor. Hem akademik etiğe hem iş etiğine uymayan bu davranış Fenerbahçe markasına da zarar veriyor. (HABER MERKEZİ)