Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin

İzmir'de geçen yılın Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için kampanya sürüyor. Sağlık Bakanlığının binlerce numuneyi hâlâ işleme koymamasına tepkiler artarken, bir yandan da Sağlık Bakanlığından yanıt bekleniyor. İlik nakli bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili çocuklar için bağışlanan kan örneklerinin bir an önce incelenmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yapıldı. Açıklamada, "Öykü’müz ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakika çok önemli. Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor" denildi.

Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kan örneklerinin acilen işletilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına yapılan çağrıya İzmir'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi. Kamuoyu oluşturmak ve imza kampanyasını duyurmak için yapılan açıklamada "Öykülerin mutlu bir sonu olmalı Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz" denildi. Yapılan açıklamaya sendikalar, odalar, siyasi parti tesilci ve üyelerinin yanı sıra İnsan Hakları Savunucusu Akın Birdal ve Sanatçı İlkay Akkaya katıldı. Kitle sık sık, "Donör ol umut ol" , "Dayanışma yaşatır numunene sahip çık", "Bakanlık uyuma, yaşasın çocuklar" sloganları atarak 100 bine yakın kan öğreğinin istenmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan Öykü'nün dayısı Erbil Şen, Öykü'nün altı aylık tedavi süreci hakkında bilgi vererek, "Minik Öykü’ye annesi Eylem tarafından yapılan nakli başarısız oldu. Ardından babası Çağdaş tarafından naklin gerçekleştirildi. Eğer babadan yapılan nakil de başarılı olmaz ise Öykü için tek umut yabancı bir donör olacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"BAKANLIK ACİLEN TARAMALARI YAPSIN"

Şen, "Bizler Öykü Arin’in ve tüm lösemi hastalarının iyileşmesini istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sadece Öykü değil birçok lösemili çocuk ve hastaya elimizden geleni fazlasıyla yapmak hepimizin sorumluluğudur.Buradan Sayın Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz: Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili, Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu arttırmanızı, acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Şen son olarak, "Bu süreçte büyük bir dayanışma ile yanımızda olan siz dostlarımızdan bir diğer isteğimiz de; bütün Öykü’ler için bulunduğunuz yerlerde Kızılay’a gidip kök hücre bağışı yapmanız, tanıdığınız herkesi donör olmak için harekete geçirmenizdir. Kampanyamıza katılın, bizlere, canımız kızımız Öykü’müze ve tüm lösemi hastalarına donör olun, umur olun ve bir hasta ile eşleştiğinizde asla vazgeçmeyin" diyerek çağrıda bulundu.

İLKAY AKKAYA: SEFERBERLİK DURUMUNA GEÇMEK GEREKİYOR

Açıklamada söz alan Akın Birdal, “Ellerimizi Öykülere uzatalım. Ve Öykünün adı umut olsun, Öykünün adı dayanışma olsun, Olsun ki mutlu bir sonla bitsin. Şimdi hepimizin özlemi, mavi gökyüzünde yaratılacak bir renk kuşağının altında Öykülerle kucaklaşmak olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Sanatçı İlkay Akkaya ise, “Maalesef bugün de bu problemi aşabilmiş değiliz. Acil olarak kaynak ve personel ayırıp bu konuda seferberlik durumuna geçmek hem Öykü’müz hem de ilik bekleyen diğer canlarımız için büyük gerekliliktir” dedi. Sağlık Bakanlığı ve TÜRKÖK’ün konuya ilişkin gerekli adımları atması gerektiğine vurguda bulunan Akkaya, “Büyük şehirler dışındaki şehirlerde yaşayanların bağışçı olabilmesi için merkezler oluşturulması bağışçı sayısını arttıracak bir adım olacaktır” şeklinde konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için İzmir’de açıklama yapılacak

Öykü Arin'in annesinden "mutlu son" imza kampanyası