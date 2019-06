Aliağa belediyesi işçilerine Tüm Bel-Sen'den ziyaret: Aliağa'da emek kazanacak

İşten çıkarılan Aliağa belediyesi işçilerinin direnişleri sürüyor. Eylemlerinin 31. gününde işçileri ziyaret eden Tüm Bel-sen Genel Merkez yöneticileri belediye işçilerinin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını dile getirdi.

Aliağa Belediyesinden çıkarılan 132 işçinin hak mücadelesi Aliağa Demokrasi Meydanı’nda devam ediyor. Direnişlerinin 31. gününde işçileri yalnız bırakmayan Tüm bel-sen Genel Merkez yöneticileri ve İzmir 2 nolu şube yöneticileri direniş çadırına gelerek işçilerle dayanışma gösterdi. İşçilerin işten çıkarılma süreçleri hakkında bilgi alan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a seslenerek “Serkan Acar unutmasın ki kendisine burada seçim kazandıran işten çıkardığı işçilerin emeğidir. Başkan Aliağa’da ikinci kere seçildiyse bu belediye emekçilerinin emeği üzerinden gerçekleşmiştir” dedi.

“FAŞİZM KENDİNİ HER ALANDA ÖRGÜTLÜYOR”

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt “İş çalışana gelince bu ülkede bütün kaynakların yok sayıldığı, kaynağımız yok gerekçesiyle çok çabuk işinden edildiği bir dönem yaşıyoruz. Sadece bugün değil neoliberal politikaların ülkemize dayattığı, sermayenin, sistemin güçlendirildiği ama emeğin her zaman gasp edildiği bir dönemde, seçimlerden sonra yerelden başlayan daha demokratik bir yönetim kurulabilir algısı hepimizde oluştu. Aliağa’da yaşananlar bu algının tam tersi bir gerçeği bizlere göstermektedir. Aliağa emeğin başkenti olarak görülür. Sermayenin gruplarının güçlü olduğu ve kendi içerisinde değerlendirdiğimizde ekonomik gücü birçok yere göre daha büyük bir ilçe olarak bilinmesine rağmen sadece belediyenin kaynaklarının yetersizliğini gerekçe göstererek uzun yıllardır belediyede çalışan işçi arkadaşlarımızın işten çıkarılması kabul edilemez. Bunun tek bir nedeni var o da siyasi saiklerdir. Faşizm kendini her alanda örgütlüyor ama Aliağa gibi bir emek kentinde başlamış olması garip ve çarpıcıdır. Bu sürecin böyle devam edeceğini düşünmesinler. Sıkıntılara ve uzun süren mücadelelere rağmen emek her zaman kazanmıştır” dedi.

“ACAR ALİAĞA'DA DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ YARATMAK İSTİYOR”

Aliağa Belediyesi işçileriyle dayanışma göstermek için geldiklerini dile getiren Başkan Bozkurt “Aliağa belediyesinde bir yandan işçi kıyımı yaşanırken 15-20 yıldır belediyeye hizmet vermiş memur arkadaşlarımızın sürgün edildiğini de biliyoruz. Bir olumsuzluk vardı ise 20 yıl içerisinde hiçbir belediye başkanı göremedi de ikinci kere seçilen ve geçen dönem de aynı emekçilerle çalışan Serkan Acar mı gördü? Eğer seçilmişse şahsının başarısı değildir. Belediye emekçilerinin sürece kattıkları değerlerin üzerinden belediye başkanı yaptı ve bir seçim kazandı. Kendi başına çıksaydı ve bordürü, asfaltını, imar planını yapsaydı. Biz de alkışlasaydık ve bir tane adam koca Aliağa’ya neler yaptı deseydik. Ama öyle değil. Yanıldığı, görmek istediği bir şey var belediye emekçileri olmazsa dün tasarladığı taşeron işçilerle onları bir ekmeğe biat ettirerek bu işi götürürüm diyorsa yanılıyor. Belediye başkanının amacı kendi yandaşına istihdam yaratmaktır. Biz yıllardır sendikal alanda emek ve demokrasi mücadelesi veren DİSK, KESK bu anlayışın karşısında olduk. Dikensiz bir gül bahçesi yaratmak istiyor. Buna ne Aliağa’nın emekçilerinin ne de Aliağa halkının izin vermeyeceğini düşünüyorum. İşçi arkadaşlarımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)