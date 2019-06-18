İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında seferler yağış nedeniyle durduruldu

İstanbul-Ankara seferini yapan, saat 19.15’te Söğütlüçeşme’den Ankara yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) Sakarya’nın Arifiye ilçesinde durdu.

Trende "yoğun yağış nedeniyle yolun kapandığı, trenin bu nedenle durduğu" anonsu yapıldı. Trendeki görevliler, yolcuların soruları üzerine Ankara yönüne hareket eden bir önceki trenin de yoğun yağış nedeniyle yolda kaldığını ifade etti. Yolcular, "Yoğun yağış sebebiyle hat geçişe kapanmıştır. Arifiye ile Alifuatpaşa arası ulaşım otobüsle sağlanacaktır” denilerek trenden indirildi.

Sağanak sonrasında D-650 Sakarya-Bilecik karayolunun Sakarya Nehri kenarında bulunan Dereköy ve Karaçam mevkilerinde su baskınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. YHT seferlerinin de taşkın sularının taşıdığı molozların rayları kapatması nedeniyle geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Fotoğraf: Geyve Belediyesi

VALİ: TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede sıkıntının devam ettiğini, ulaşımın tek taraftan gidiş geliş olarak verilmeye çalışıldığını söyledi. Nayir, can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Aşırı yağışlardan dolayı bölgedeki hidroelektrik santrallerinin de kapak açtığı bilgisini paylaşan Vali Nayir, "Su seviyesi yükseldi biraz. Tren geçişleri tedbir amaçlı durduruldu. Yerleşim alanlarından ziyade tarım arazilerinde hasar görülüyor. Yolu ulaşıma açtıktan sonra diğer konulara tamamıyla bakacağız." diye konuştu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor. (HABER MERKEZİ)