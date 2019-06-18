18 Haziran 2019 22:42

Deriteks Temsilciler Kurulu: Hakkımızı gasbedenlere gereken cevabı verelim

Deriteks Temsilciler Kurulu toplantısını gerçekleştirdi, toplantıda başta kıdem tazminatı olmak üzere hak gasplarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Deriteks Temsilciler Kurulu: Hakkımızı gasbedenlere gereken cevabı verelim

Fotoğraf: Evrensel

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    Yasin YILDIRIM
    İstanbul

    Deriteks Temsilciler Kurulu, toplantısını Tuzla Şube’de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ekonomi Masası ve Emek Komisyonu üyelerinin de katıldığı toplantıda başta kıdem tazminatı olmak üzere hak gasplarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

    Temsilciler Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Binali Tay “İşçiler, emekçiler, öğrenciler ve toplumun birçok kesimi krizin faturasını ödemeye devam ediyor, en temel ihtiyaçlarımıza yapılan zamlar ciddi oranda artmış durumda, ücretlerimiz eriyor, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz, açılan fonlar bir avuç insanın çıkarları doğrultusunda kullanılıyor. Sendikal özgürlüklerimiz abluka altında; anayasal hakkımız olan grev, örgütlenme hakkı engelleniyor. Çalışmalarımızı yapıyoruz fakat işçiler anayasal hakları olan sendika üyeliğinden, işten atılma korkusuyla uzak duruyor. İstanbul’da halkın iradesi yok sayılmıştır. Sandıktan çıkana saygı duymayıp tekrarlanan seçimlerin maliyeti hazineden, işçilerin emekçilerin cebinden çıkmaktadır” dedi.

    Kıdem tazminatı, EYT ve Zorunlu BES’e de dikkat çeken Tay, “Emek ve demokrasi güçleri, sendikalar, siyasi partiler çalışmalarını yapsalar da Hükümet ısrarcı. İşçiler bu haklarını bedeller ödeyerek kazandı. Hükümet işçilerin emekçilerin taleplerini karşılayacağına kazanılmış haklarını patronların çıkarları doğrultusunda gasbetmekte” dedi.

    Ardından söz alan DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi ise şunları söyledi: “Bizim paramızı işverenlerin çıkarlarına kullanıyorlar. Kıdem tazminatını fona devretmek istiyorlar. Zorunlu BES ile işverenlerin işi kolaylaştırılıyor. Mevcut hakların gasbı söz konusu. İşçiler sendikal haklarını sonuna kadar kullanmalıdır. Sendikaların görevi ise işçilerin önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. İşçiler atama yoluyla değil kendi inisiyatifleri ile karar almalıdır, yetki yöneticilerin değil işçilerin olmalıdır.”

    Çalışma Bakanlığının patronlar tarafından yönetildiğini ifade eden Servi, “Biz işçiler ve ezilenler olarak bu hakları kendimiz almamız gerekiyor” dedi. Servi iş kolu barajının kalkması gerektiğini, TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısındaki düzenlemenin taleplerini karşılamadığını, yüzde 1’lik iş kolu barajının Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun olmadığını belirtti.

    Yerel seçimlere de vurgu yapan Servi, “Ben herhangi bir partili değilim, ancak yerel seçimlerde kazanılmış bir hak gasbedildi. Acaba Binali Yıldırım böyle seçilseydi bunlar olacak mıydı? Seçimlerde demokratik şeyler olmadı. Sandıktan çıkana saygı duyulması gerekiyor. Umudumuzu yitirirsek çürümeye gideriz. Umut bizde” dedi.

    Söz alan bir DERİTEKS üyesi işçi de “Bize verilen sözler yerine getirilmedi. Gözümüze bakıp bakıp yalan söylüyorlar. Gerekirse çocuğumuzu ailemizi alıp meclise yürüyelim” dedi.

    Toplantıya katılan Petrol-İş eski Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da “Maalesef AKP çalışanların yanında olmuyor, sermayenin yanında. Binali Yıldırım ‘Siz yetki istiyorsanız, yetki veririz’ dedi ama maalesef gerçekleşmedi. Yerel seçimler de de bir hak gasbı vardır. Yöneticiler talep ettiğimiz hakları bırakın kazanılmış hakların elimizden alınması için çabalıyor. Sandıkta gereken cevabı vermeliyiz” dedi.

    İŞSİZLİKTE TARİHİ REKOR KIRILIYOR

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “İşsizlikte tarihi bir rekor kırılıyor.1994 yılında, 2001 yılında yaşamadığımız işsizlik oranlarını yaşıyoruz. Maalesef bunları duyuran medyadan yoksunuz. İstanbul’da son 1 yılda 500 binin üzerinde kişi işlerini kaybetti. Kıdem tazminatı her bakan değişikliğinde ilk göz dikilen hak durumunda. Kıdem tazminatı nasıl sendikaların kırmızı çizgisi ise bizim de öyledir. EYT’lilerin sorunu çözme niyetli olan bir hükümet bu sorunu kademeli olarak çözer” ifadelerini kullandı.

    BOLU İŞÇİLERİNE ÇAĞRI: GELİN BAŞLAYIN

    CHP’li belediyelerde örgütlenmelerin önünü açacaklarını dile getiren Ağbaba, “Hangi sendika olursa olsun. İşten atmalara karşı çıkacağız. Bolu Belediye Başkanımız daha önce işçilerle konuşmuş, ‘Bayramdan sonra hemen girişinizi başlatayım. Kalanını da parti parti başlatayım’ demiş. Bunu onlara söyledik, çok makul karşıladılar. Ama maalesef bir adım atılmadı. Sanki bir talimatla yürüyüş yapılıyormuş gibi bir his var içimizde. İstanbul seçimlerini manipüle etmek için bir eylem yapılıyor. AKP ve Hak-İş’e çağrıda bulunuyorum. Derdiniz bağcıyı dövmek değilse, derdiniz üzüm yemekse Bolu Belediyesinin kapısı açık, derhal o arkadaşlarımızı işe başlatacağız” dedi.

    Ağbaba bir işçinin mülteci yasası, adalet paketi, işçilerin esnek ve güvencesiz çalışması, sendikal hakları konusunda CHP Emek Komisyonu’nun ne tür çözümleri olduğu yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Mültecilere karşı bir nefret politikamız yok fakat dış politikanın hafifletilmesini düşünüyoruz. İşçilere sendikal özgürlüklerini vereceğiz ve sözümüz söz işten atmaları asla yapmayacağız” dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de şunları söyledi: “Kriz dediğimiz zaman en çok emek etkilenir. Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz. İstatistiklerin güven vermediği süreçte TÜİK verilerin bir anlamı yoktur. Sokaklar gezilse anlaşılır. Fonlar amacına uygun bir şekilde kullanılmıyor. Türkiye hâlâ yoğun ve ucuz emeğe dayalı bir sanayi ülkesidir. Sanayi de yeterli dönüşüm sağlanamamıştır. Kayıt dışı çalışmaların varlığı mevcuttur. Kimse umutsuz olmasın. Türkiye aydınlığa kavuşacaktır.”

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