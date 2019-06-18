Lice katliamı davasında verilen beraat kararı hukuka uygun bulundu

Lice katliamı davasında verilen beraat kararının bozulması talebiyle başvuruda bulunulan İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 22 Ekim 1993 tarihinde 16 sivilin, bir askerin ve dönemin Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesinden sorumlu tutulan dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu hakkında, yargılandığı davada verilen beraat kararına ilişkin avukatların itirazda bulunduğu İstinaf Mahkemesi, başvuruyu karara bağladı.

HUKUKA AYKIRILIK

Mahkeme, esastan incelediği dosyada, yerel mahkemenin kararının duruşmadaki belge ve gerekçelerine göre yapılan vicdani kanı olduğu, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ispat bakımında yerinde olduğunu değerlendirdi.

İstinaf Mahkemesi, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere tüm başvurucuların başvurularını esastan reddetti. (Diyarbakır/MA)