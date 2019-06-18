HDP, kadın istihdamı için araştırma önergesi verdi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadınların tam zamanlı ve güvenceli işlerle işgücüne katılımını sağlamak için gerekli politikaların belirlenerek hayata geçirilmesi için Mecliste araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de yalnızca 10 kadından 3’ünün bir işte çalıştığına dikkat çekti. Kerestecioğlu, işlerinde cinsiyetçi önyargılar, ayrımcılık, ev içi emeğinin kadınlara yüklenmesi gibi nedenlerle kadınların çalışamadığını ya da düşük ücretli işlerde çalıştırıldığını belirterek, kadınların iş yaşamına ve toplumsal yaşama eşit biçimde katılması için Meclis araştırma önergesi verdi.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 34

Kerestecioğlu, iş bulamadığı için umudunu yitiren ve iş aramayan kişiler de hesaba katıldığında gerçek işsizliğin kadınlar ve erkekler için çok daha yüksek olduğu belirterek, kadınlar arasındaki işsizlik oranının yüzde 16,2 erkeklerde ise bu oranın yüzde 13 olduğunu açıkladı. Kadınların istihdama katılım oranını yüzde 28,8 olarak kaydeden Kerestecioğlu, erkeklerin istihdama katılım oranını da yüzde 62,4 olarak verdi. İşgücüne katılım oranlarında da kadın ve erkek arasında uçurumlar bulunduğunu ifade eden Kerestecioğlu, ''Erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 71,7 iken kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,4’te kalmıştır'' dedi.

Okuryazar olmayan 100 kadından 70’inin tarımda çalıştığını vurgulayan Kerestecioğlu, ''Kalan tüm eğitim seviyelerinde kadın işsizliği erkek işsizliğinden daha yüksektir. Lise ve üzeri eğitimli her 5 kadından biri işsizken bu oran lise ve üstü eğitimli erkekler için onda birdir''’ ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ÜÇ SORUNU: DÜŞÜK ÜCRET, İŞSİZLİK VE SİGORTA

Kerestecioğlu, üniversite mezunu birçok kadının eğitim, bilgi ve becerilerine göre iş bulamadığı veya düşük ücretle çalıştırıldığı için işsiz kaldığını belirtti. İşsizlikle bağlantılı bir diğer sorunun kadınların çalışma koşulları olduğuna dikkat çeken Kerestecioğlu “DİSK tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği’ araştırmasına göre kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları en önemli üç sorun düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırılmadır. Kadın işçilerin yüzde 78,7’si düşük ücreti, yüzde 74,5’i, yüzde 43,1’i ise normal mesai süresinin dışında uzun saatler çalışmayı çalışma hayatının en önemli sorunu olarak belirtmektedir” diye konuştu.

"GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEK SORUNU ÇÖZMÜYOR"

Kadın girişimciliğini destekleme üzerine kurulu kadın istihdamı politikasının sorunu çözmediğini ifade eden Kerestecioğlu, “Eşit işe eşit ücret, gelir kaybı olmaksızın çalışma saatlerinin düşürülmesi, cinsiyetçi uygulamalara son verilmesi, sendikal haklar ile sağlık ve sosyal güvenlik hakkının güvence altına alınması, kadınların iş yaşamına ve toplumsal yaşama eşit biçimde katılımı için atılması gereken ilk adımlardır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)